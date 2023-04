Zeker zestien doden bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne

Bij de eerste grootschalige Russische raketaanval sinds maart zijn vrijdagochtend in alle vroegte zeker zestien burgers in Oekraïne om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen bij een raketinslag in een appartementencomplex van negen verdiepingen in de stad Oeman in Midden-Oekraïne, tweehonderd kilometer ten zuiden van Kyiv. Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko vielen in Oeman zeker veertien doden, onder wie ook twee kinderen. Zeker zeventien mensen zouden gewond zijn geraakt. In het gebouw woonden meer dan honderd mensen.

In de stad Dnipro kwamen bij een raketinslag in een woning een moeder en haar driejarige dochtertje om het leven, meldde burgemeester Boris Filatov.

President Volodymyr Zelensky sprak in een reactie op Twitter zijn afschuw uit over „een nieuwe nacht van Russische terreur”. Eén tweet bevatte foto’s van de reddingsoperatie in Oeman, een andere toonde bewegende beelden van het getroffen gebouw. „Het kwaad kan worden tegengehouden door wapens – onze verdedigers doen het”, schreef Zelensky. „En het kan worden gestopt door sancties – wereldwijde sancties moeten worden uitgebreid.” Zelensky repte van zeker dertien doden.

Laatse aanval was op 9 maart

De laatste massale Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïense steden waren op 9 maart van dit jaar. Volgens de Oekraïense luchtmacht werden vrijdagochtend 21 van de 23 Russische kruisraketten en twee drones neergehaald. De raketten zouden zijn afgevuurd door Russische gevechtsvliegtuigen boven de Kaspische Zee. In het luchtruim boven Kyiv zouden elf raketten zijn neergehaald. Uit de hoofdstad werden geen slachtoffers of schade gemeld.

Het is vooralsnog onbekend of Oekraïne bij de luchtafweer van vrijdagochtend westerse Patriot-raketten heeft gebruikt. Dat geavanceerde systeem wordt geleverd door Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. De Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov meldde op 19 april dat de Patriots waren gearriveerd in Oekraïne.

De Russische raketaanvallen op Oekraïne zijn in de loop van dit jaar in aantal sterk afgenomen, mede omdat de Russische voorraden niet oneindig zijn. In oktober vorig jaar vuurde Rusland de eerste regen van kruisraketten af op Oekraïense doelen, meestal gericht op elektriciteits- en watervoorzieningen en andere civiele infrastructuur. Gedurende de winter werden die aanvalsgolven regelmatig herhaald, met als kennelijk doel de Oekraïense bevolking in de kou te zetten en het moreel te breken. Duizenden dorpen en steden kwamen zonder gas, elektriciteit en water te zitten.

Mede door een steeds betere Oekraïense luchtafweer nam het effect van de Russische aanvallen langzaam af. De laatste raketaanval komt op een moment dat de Oekraïense strijdkrachten zich voorbereiden op een voorjaarsoffensief. Russische aanvallen langs de frontlinie zijn de afgelopen weken steeds verder afgenomen.

Verdedigende stellingen

Op de meeste plaatsen langs het bijna duizend kilometer lange front betrekken Russische troepen inmiddels verdedigende stellingen, in afwachting van het Oekraïense offensief. Alleen bij het stadje Bachmoet zouden Russische troepen nog in de aanval zijn. De nagenoeg verwoeste stad in de Donbas is grotendeels in Russische handen.

Minister van Defensie Reznikov zei vrijdagochtend dat Oekraïne klaar is met zijn voorbereidingen voor het tegenoffensief tegen de Russische bezetters. Hij gaf geen datum waarop de tegenaanval zal beginnen. De afgelopen maanden zijn duizenden Oekraïense militairen in Europa en de VS getraind in de omgang met het westerse materieel, en om het te gebruiken in een operatie van ‘verbonden wapens’: een gevecht waarbij luchtmacht, gevechtstanks, infanterie en artillerie gezamenlijk en gecoördineerd worden ingezet.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zei donderdag dat de bondgenoten van Oekraïne vrijwel alle tanks en infanteriegevechtsvoertuigen hebben geleverd die ze hadden beloofd. Het zou gaan om 1.550 gevechtsvoertuigen, 230 tanks en ander materieel.

Reznikov zei vrijdag dat het materieel dat Oekraïne heeft ontvangen als een „ijzeren vuist” zal dienen.