Voorjaarsnota: Rutte IV waakzaam voor ‘neerwaartse risico’s’ Nederlandse economie

Hoewel de inflatie niet meer oploopt, blijft het kabinet waakzaam voor negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de begroting, die vrijdag werd gepresenteerd. Hogere rentes, schommelende energieprijzen en algemene afkoeling van de wereldhandel, zo stelt minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) in haar brief, kunnen zich doen voelen. Eerder deze week werd al bekend dat Rutte IV voor het eerst in jaren een bezuinigingsronde doorvoert.

Ondanks de onzekerheden gaat het volgens het kabinet goed met de Nederlandse economie. De inflatie lijkt inmiddels over haar piek heen en het economisch beeld is positief. Toch houdt het kabinet rekening met „neerwaartse risico’s”, aldus de minister. Zo blijft het verloop van de energieprijzen onzeker. Het kabinet houdt er rekening mee dat die prijzen de hoogte in gaan. Omdat gasprijzen de economische ontwikkeling sterk beïnvloeden, blijven de algemene economische vooruitzichten moeilijk te voorspellen.

De vrijdag gepubliceerde Voorjaarsnota bevestigt eerdere berichten dat vrijwel alle ministeries moeten gaan bezuinigen. Het kabinet moet jaarlijks op zoek naar 2 tot 3 miljard euro om het gat in de begroting te dichten. Meer bezuinigingen, of hogere belastingen, zijn daardoor onvermijdelijk. Zo wordt onder meer het STAP-budget, een stimuleringsmaatregel om via scholing de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren, definitief afgeschaft. Ook de eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor onder meer mantelzorg en huishoudelijke hulp, wordt heringevoerd.

Over het inlossen van de zogeheten ereschuld aan Groningen vanwege de aardbevingsschade gaf het kabinet meer details. Vanaf 2025 krijgt de provincie jaarlijks 250 miljoen euro voor een periode van dertig jaar, voor de „generatielange betrokkenheid”. Dat ‘ereschuldbudget’, met een totale waarde van 22 miljard, is bedoeld voor verduurzaming en het creëren van sociaal en economisch perspectief.

