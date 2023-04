Ik heb er lang over nagedacht, maar ik ben overtuigd: smartphones op school moeten landelijk verboden worden.

Wat zijn de wetenschappelijke feiten? We weten niet of de concentratiespanne van jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. Het is ook onbekend of scholen met een telefoonverbod beter presteren dan scholen zonder een telefoonverbod. We weten wel dat lesinformatie minder goed wordt opgeslagen tijdens periodes van afleiding en dat het brein periodes van relatieve rust op een dag nodig heeft voor een optimale concentratie. De aanwezigheid van de smartphone zorgt ervoor dat er veel afleiding in de klas is en er tijdens de pauzes veel aandachtvragende prikkels binnenkomen doordat kinderen aan hun scherm zitten gekluisterd.

Het idee dat deze generatie op een gezonde manier met de smartphone om zou kunnen gaan omdat ze ermee zijn opgegroeid lijkt naïef te zijn. De trucs die gebruikt worden door de ontwikkelaars van sociale media zijn simpelweg te slim. Jongeren hebben regels nodig omdat het puberbrein het eigen gedrag nog niet goed kan reguleren. Zelfs het volwassen brein heeft zeer veel moeite om afstand te nemen van de smartphone.

Nu is het uiteindelijk een mening of je het belangrijk vindt om genoeg concentratie te hebben om een boek te kunnen lezen. Vraag het aan de jonge generatie en veel jongeren verkiezen de vluchtigheid van TikTok boven de lange periodes van focus die een boek vereist. Het is ook een mening of je communicatie via schermen minderwaardig vindt vergeleken met een gesprek in de fysieke aanwezigheid van je gesprekspartner. Maar we moeten als samenleving een grens trekken bij het belang van concentratie tijdens leren en het belang van mentale rust tijdens een schooldag. Ik wil dat deze generatie een kans krijgt om op school onafgebroken te leren en niet mentaal vermoeid is na een dag vol prikkels op school.

Waarom heb ik dan getwijfeld? Sommige scholen geven aan dat smartphones nuttig kunnen zijn in het onderwijs. Muziek via koptelefoons kan zorgen voor focus in drukke studieruimtes en met de smartphones kunnen leuke interactieve quizjes worden gedaan en het rooster worden bijgehouden. Dat klopt, maar op die smartphones zijn ook sociale media geïnstalleerd waardoor deze voordelen tenietgedaan worden. Diezelfde smartphone die erbij gepakt wordt om een nieuwe afspeellijst aan te zetten, staat vol met notificaties van nieuwe berichten waardoor weer waardevolle studietijd verloren gaat.

Het is misschien frustrerend dat we niet alles wetenschappelijk hard kunnen maken. Maar gebrek aan wetenschappelijk bewijs betekent niet dat iets niet waar zou kunnen zijn. We moeten dit risico niet lopen; er staat te veel op het spel. We moeten de keuze niet aan scholen overlaten. Scholen zullen zich zorgen maken over hun populariteit of de weerstand van leerlingen en daarom misschien besluiten om een verbod niet in te voeren. Daarom moet de overheid in actie komen. Frankrijk ging ons al voor. Sommige scholen hebben al een dergelijk verbod en zijn enthousiast. Ik lees interviews met scholieren die blij zijn met de rust en de duidelijkheid.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dat betekent echter niet dat ze ook altijd in de buurt moeten zijn. Juist in de periodes waarin volle concentratie nodig is, moeten smartphones worden verbannen. Dat is juist iets van deze tijd.

