Personeel van vakbond FNV gaat mogelijk staken

Het personeel van vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld aan de bond zelf. Dat heeft de vakbond vrijdag bekendgemaakt. De medewerkers, verenigd in FNV Personeel, zijn van plan te gaan staken als FNV niet ingaat op de eisen van de werknemers. De bond heeft nog tot aanstaande maandag 1 mei: dan loopt het huidige cao voor personeel van FNV af.

Als FNV in het nieuws komt is dat meestal omdat medewekers in andere sectoren, verenigd in één van de sectorspecifieke vakbonden van de FNV, gaan staken. Nu zijn het dus de medewerkers van FNV zelf die mogelijk gaan staken over hun cao. FNV-bestuurder Judith Westhoek onderhandelt over lonen namens het personeel van de vakbond. „De vakbond moet het goede voorbeeld geven”, aldus de bestuurder: „dit eisen onze honderden FNV-onderhandelaars ook bij andere werkgevers en het is niet zo dat de inflatie aan FNV-medewerkers voorbij is gegaan.”

De afgelopen maanden onderhandelden FNV-medewerkers over hun cao. Zij zagen door inflatie hun koopkracht afnemen, en eisen daarom inflatiecorrectie over hun lonen. De bond van FNV kwam deze week met een eindbod. Dat bod is volgens FNV Personeel niet voldoende, en daarmee reden voor het ultimatum dat nu is gesteld.