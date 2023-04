‘Pence urenlang gehoord in onderzoek naar rol Trump in Capitoolbestorming’

De Amerikaanse voormalig vicepresident Mike Pence is donderdagavond gehoord in het strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de Amerikaanse oud-president Donald Trump in de Capitoolbestorming van januari 2021. Dat melden anonieme bronnen aan meerdere Amerikaanse media. Pence zou achter gesloten deuren zeven uur lang zijn ondervraagd.

De ondervraging is onderdeel van een groot onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de pogingen van Trump om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. Afgelopen maand werd al bekend dat Pence mogelijk zou gaan getuigen in dat onderzoek. Onduidelijk is waar de ondervraging over ging. Wel is het aannemelijk dat Pence, die als oud-voorzitter van de Senaat de verkiezingswinst van Joe Biden formeel bekrachtigde, vragen heeft gekregen over telefoongesprekken met Trump voorafgaand aan de Capitoolbestorming.

Trump vond dat Pence de winst van Biden niet moest erkennen. Pence weigerde hierin mee te gaan, omdat dat volgens hem tegen de wet zou zijn. Niet veel later begon de bestorming. Begin maart zei Pence dat Trump „fout” zat. „Zijn roekeloze woorden brachten mijn gezin en iedereen in het Capitool die dag in gevaar en ik weet dat de geschiedenis Donald Trump verantwoordelijk zal houden.”

De ondervraging staat los van de inname van vertrouwelijke overheidsdocumenten van Pence door de FBI in januari. Pence had die onrechtmatig in handen. Pence’s advocaat liet toen weten dat Pence aan de Amerikaanse veiligheidsdienst „een klein aantal documenten die mogelijk gevoelige of geheime informatie bevatten” had overhandigd. De ondervraging heeft ook niets te maken met de zaak rondom Trump en pornoactrice Stormy Daniels. Trump zou in 2016 zwijggeld aan haar hebben betaald.