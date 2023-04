Op weg naar mijn werk fiets ik langs verschillende bushokjes. In één ervan nodigt een grote poster me uit om toch vooral een gokje te wagen. Sinds een paar jaar worden we overspoeld door gokreclames. Gelukkig werkt de overheid aan wetgeving om hier paal en perk aan te stellen. Ik fiets door. In de volgende abri hangt een poster voor de aanstaande ‘Koningsdagtrekking’. Van de Staatsloterij.

