Opnieuw is Ed Sheeran verwikkeld in een plagiaatzaak. Lijkt ‘Thinking Out Loud’ te veel op ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye?

Erg bang om de plagiaatzaak te verliezen leek Ed Sheeran donderdag niet, toen hij in de rechtbank van Manhattan de vraag kreeg of hij vier akkoorden uit het nummer ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye met opzet heeft overgenomen. Tijdens de zitting pakte de singer-songwriter volgens The Guardian zijn gitaar erbij, speelde de vier akkoorden en zong: „When your legs don’t work like they used to before”.

Het zijn de eerste tien woorden van het nummer ‘Thinking Out Loud’, een gigahit uit 2014 van de Britse zanger. Het nummer voerde de hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk aan – in de VS kwam het tot nummer 2 – en won in 2016 een Grammy Award voor lied van het jaar.

Kort nadat Sheeran het nummer uitbracht, gingen bij de familie van Ed Townsend de alarmbellen rinkelen. Het nummer leek in hun oren verdacht veel op de hit van Gaye uit 1973, die hun in 2003 overleden vader en tekstschrijver Ed Townsend samen schreef met de invloedrijke soulzanger. De erfgenamen klaagden Sheeran in 2017 aan voor plagiaat. Ze willen volgens de Amerikaanse zakelijke nieuwswebsite Business Insider een schadevergoeding en eisen daarnaast dat Sheeran het liedje nooit meer live ten gehore brengt.

Sheeran raakt met de zaak voor de derde keer verwikkeld in een plagiaatstrijd met (erfgenamen van) artiesten. In 2017 trof hij een schikking over zijn nummer ‘Photograph’. Twee songwriters kregen toen 19 miljoen euro, omdat Sheeran onder meer de tekst en melodie zou hebben overgenomen van het nummer ‘Amazing’ van de Britse X-Factor winnaar Matt Cardle.

In 2022 won hij juist een plagiaatzaak van Sami Switch. Die Britse artiest vond dat Sheerans hit ‘Shape Of You’ te veel gelijkenissen vertoont met zijn nummer ‘Oh Why’ en spande daarom een rechtszaak aan, maar een rechtbank in Londen gaf hem ongelijk. Tijdens die getuigenis zong Sheeran al stukjes van Nina Simone’s ‘Feeling Good’ en ‘No Diggity’ van Blackstreet, om gelijkenissen tussen popliedjes in het algemeen te illustreren.

Tijdens de één uur durende zitting van donderdag vertelde Sheeran hoe hij het nummer zou hebben geschreven. Zangeres Amy Wadge zou op bezoek bij Sheeran wat aan het tokkelen zijn geslagen op haar gitaar en al improviserende tot de akkoorden zijn gekomen. Samen schreven zij vervolgens de tekst van het nummer, die gaat over een liefdesrelatie die Sheeran aanging kort na het overlijden van zijn opa. Dat de vier akkoorden dezelfde zijn als die in ‘Let’s Get it On’, berust volgens hem op toeval.

Medley

Wat argwaan wekt, is dat Sheeran tijdens een concert in 2014 de twee nummers door elkaar heen speelde. Ben Crump, de advocaat van de eisers, bracht die ‘medley’ volgens The Guardian dan ook naar voren als „bewijs” voor plagiaat. Sheeran reageerde luchtig en stelde dat „de meeste popliedjes door andere popliedjes heen kunnen worden gespeeld”. Daaraan voegde hij toe: „Als ik me echt schuldig heb gemaakt aan waar jullie me van betichten, zou ik nogal een idioot zijn om dat op een podium voor twintigduizend mensen te spelen.”

Het is ook niet de eerste keer dat een liedje van Gaye onderwerp is van een rechtszaak. In een veelbesproken zaak rondom de hit ‘Blurred Lines’ van zanger Robin Thicke en producer Pharrell Williams uit 2013, dat volgens de erfgenamen van Gaye te veel lijkt op hun vaders nummer ‘Got To Give It Up’ uit 1977, moesten de twee zangers uiteindelijk 4 miljoen euro betalen. Een schijntje vergeleken met de 25 miljoen euro die de familie eiste. De familie zou de Sheeran-zaak ook in de gaten houden, schrijft Business Insider.

Welk bedrag aan schadevergoeding de familie van Townsend wil zien van Sheeran is onduidelijk. Wel gaat het mogelijk om een grote smak geld. ‘Thinking Out Loud’ is namelijk alleen al op Spotify ruim 2,2 miljard keer gestreamd. Ter indicatie: voor 1 miljoen streams ontvangt een artiest tussen de 3.000 en 4.000 euro. In 2014 en 2015 verkocht Sheeran daarnaast 7,9 miljoen exemplaren van het album X, waar ‘Thinking Out Loud’ op staat.

Kathryn Griffin Townsend, de dochter van Ed, laat weten met de aanklacht slechts „de nalatenschap van mijn vader” te willen beschermen. Naar verwachting wordt de zaak komende maandag hervat.

