Niemand is broke in deze bubbel

In een eerdere Smibologisch-wetenschappelijke publicatie hebben we het al eens gehad over gangs, en de principes waarop een gang zich verenigt. Per definitie is een gang niets meer dan een unit, en het is de aard van de gang in kwestie die maakt of hun vereniging is toegewijd aan het positieve of het negatieve. Deze week schijnen wij ons Smibologisch licht op een specifieke formering van een gang, namelijk een moneygang.

In die libi heb je allerlei soorten gangs. In eerste instantie vormden gangs zich in de jaren zeventig van de vorige eeuw, geïnspireerd door de Amerikaanse Black Panther Party. Zij waren namelijk in essentie ook een gang, en vanuit hun verenigende aard behartigden zij de belangen van hun gemeenschap. Sterker nog, ze zorgden er ook voor dat de veiligheid werd verhoogd binnen hun communities, en traden zelfs op als beveiligers bij grote evenementen zoals het Harlem Cultural Festival in 1969.

Moneygang [znw.] monnie’geng 1. Een groep mensen die met elkaar dienen en verdienen 2. Een financieel spinnenweb, bijv: ben met de moneygang, je weet we zijn op blaadje/ ik wil ook bij de Smib moneygang horen, hoe kan ik joinen?

Met de constante dreiging van blauw, want we hebben het nu over de tijden van rassensegregatie in de VS, moest er iemand opstaan om de mensen te beschermen tegen die nonsense. Een ander gevolg van de segregatie was dat black folks economisch werden buitengesloten, wat maakte dat men noodgedwongen buiten de legale banen moest zoeken naar doekoe.

Dit is het punt waar moneygangs tot leven kwamen, alleen gingen ze toen nog niet bij die naam. De gang had wel een naam, meestal één waarin bepaalde karakteristieken van de vereniging naar voren kwamen, en die naam diende als omhulsel voor alle dingen waar die gang zich in verwikkelde. De term moneygang kwam pas rond 2005, toen rapper, pionier maar vooral uitvinder DeAndre Cortez Way, beter bekend als Soulja Boy, een rapformatie introduceerde genaamd SODMG, languit Stacks On Deck Money Gang.

SODMG was de eerste die de moneygang-vlag liet wapperen. Een moneygang is een groep mensen die continu en consistent doekoe maken, one way or another. Blut zijn behoort niet tot de mogelijkheden binnen hun vereniging. Zie het als een financiële eenheid, opererend als een holding, hoewel er geen sprake is van fiscale eenheid. Het is als het ware een micro-economische bubbel waarin de leden gezamenlijk dienen en verdienen. Niemand binnen zo’n gang is broke.

Inmiddels is deze blauwdruk veelvuldig overgenomen door groepen all over the world, ook hier in Nederland. Als je een moneygang ziet, weet je dat zij brood met elkaar breken, net als Jezus aan de tafel met z’n discipelen.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.