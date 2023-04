Miljoenenboete voor verzekeraar ‘voor hoogopgeleiden’ vanwege misleiding klanten

Het moederbedrijf van Promovendum moet een boete betalen van 2,5 miljoen euro omdat de verzekeraar klanten onder meer onduidelijke, onjuiste en misleidende informatie heeft verschaft. Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vrijdag bekendgemaakt. Volgens de toezichthouder heeft het verzekeringsbedrijf meer dan drie jaar structureel en „deels opzettelijk” de wet overtreden.

Promovendum is een verzekeraar die zich richt op hoogopgeleiden. Het bedrijf weigert klanten zonder hbo- of wo-opleiding of havo- en vwo-diploma, of neemt hen alleen aan als ze een hogere premie willen betalen. Haar moederbedrijf, CAK Dordrecht BV, biedt onder het label van Promovendum maar ook onder de naam Besured verzekeringen aan voor onder meer de auto, pechhulp, reizen, rechtsbijstand en zorg.

Gesjoemel met klantcijfers

Volgens de AFM beging CAK de overtredingen tussen 2019 en 2021. Het bedrijf heeft volgens de financiële waakhond, voornamelijk onder het label Promovendum, verhogingen van de premie en een aanpassing van verzekeringsvoorwaarden „bewust zo vaag gecommuniceerd” dat klanten deze belangrijke wijzigingen over het hoofd konden zien. Ook sjoemelde CAK met klantbeoordelingen op zijn website, door negatieve recensies van klanten amper zichtbaar te maken en door niet transparant te zijn over de manier waarop het klanttevredenheidscijfer werd berekend. Zo werden onder meer beoordelingen van opzeggende klanten niet weergegeven.

De AFM is verder ook kritisch over hoe CAK zijn beloningsbeleid communiceerde en over het ontbreken van de mogelijkheid voor klanten om een papieren versie van hun polis en verzekeringsvoorwaarden te ontvangen.

Alles bij elkaar stelt de AFM dat CAK geen „adequaat beleid” voerde om een „integere uitoefening van zijn bedrijf” te waarborgen. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht. Financiële dienstverleners moeten volgens deze wet voorkomen dat hun werknemers strafbare feiten begaan die het „vertrouwen in de financiëledienstverlener of de financiële markten kunnen schaden”.

In een reactie in het rapport van de AFM zegt CAK het niet eens te zijn met het boetebesluit en plaatst het bedrijf „serieuze vraagtekens bij de zorgvuldigheid” van het onderzoek. Volgens CAK zouden klanten „in tegenstelling tot wat de AFM suggereert” op geen enkele manier bewust zijn benadeeld of misleid. CAK wijst er bovendien op dat het in reactie op aanwijzingen van de AFM de bedrijfsvoering direct heeft aangepast – ook al was de verzekeraar het niet eens dat het ging om wetsovertredingen. Hierdoor is er volgens het moederbedrijf van Promovendum sinds 2021 geen sprake meer van „overtredingen”. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het boetebesluit.

Geen lid Verbond van Verzekeraars

CAK bestaat sinds begin jaren tachtig en werd opgericht als verzekeraar voor mensen in het onderwijs. Sinds 2010 is het vooral actief onder de merknaam Promovendum, bekend vanwege de vele radiospotjes voor autoverzekeringen. De verzekeraar is niet aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en is daardoor niet gehouden aan de regels die de meeste verzekeraars in Nederland met elkaar hebben afgesproken, onder meer over het niet uitsluiten van potentiële klanten uit groepen met hogere risico’s.

De bestuursvoorzitter van Achmea, Bianca Tetteroo, was recent in NRC nog kritisch op verzekeraars die dit solidariteitsprincipe onderuit dreigen te halen. „Zonder solidariteit heb je geen verzekering. Je bent met elkaar bereid om risico’s te delen, waardoor het voor de hele populatie betaalbaar is. […] we zien wel voorbeelden van technologiebedrijven en verzekeraars, niet bij het Verbond aangesloten, die de krenten uit de pap halen. Die zich profileren voor ‘alleen hoogopgeleiden’ of ‘alleen medisch specialisten’. Daarmee doe je al een selectie en is er minder solidariteit.”

