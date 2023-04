Kou op de camping, maar waar een wil is, is een meivakantie

Overdag is de camping stil. De meeste gasten bezoeken een museum in de buurt of maken een fietstocht. Her en der klinken door tentdoek gedempte stemmen. Een enkeling zit met een extra trui aan in de voortent of op een stoel voor de camper.

De gasten klagen niet over het weer. Of misschien een beetje. Annemarie uit Waalwijk staat met haar hond Guus in de deuropening van haar camper. Eigenlijk was ze van plan om naar Frankrijk te gaan, zoals ieder jaar in de meivakantie.

„Daar is het wel mooi weer”, vertelt ze. Omdat haar dochter op het punt staat om te bevallen in de buurt van Bovenkarspel koos Annemarie ervoor om dit jaar naar De Gouwe Stek te gaan. Overdag werkt ze vanuit de camper, of ze maakt ommetjes met Guus.