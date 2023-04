Eefje: „Timo doet minstens evenveel in het huishouden als ik. Ik durf wel te beweren dat hij in zijn leven meer luiers heeft verschoond dan ik. Ook is hij veel zachter van aard en veel geduldiger met de opvoeding van onze twee dochters.” Timo: „Schoonmaken doe ik ook, dan zet ik harde metalmuziek op – en gáán. Sinds Eefje zzp’er is, hebben we de werkster wegbezuinigd. En als we op stap gaan met vrienden, gaat het meestal zo: zij zitten koffie te drinken en ik ben met de kinderen aan het spelen. Ze noemen mij weleens ‘The Nanny’.”

Eefje: „Timo is de ideale vader.”

Timo: „We kennen elkaar van hardcore punkfeesten in Brabant en Antwerpen die we allebei regelmatig bezochten, als begin-twintigers. Ik was heel verlegen, Eefje juist niet. Wat dat betreft, leken we een totale mismatch. Maar ik vond haar leuk en dat heb ik laten merken.”

Eefje: „Ik heb Timo toen nog eens een brief geschreven. Dat ik hem wel leuk vond, maar dat ik er nog niet klaar voor was. Hij is toen naar Londen vertrokken voor een jaar. Dat was, denk ik, in de zomer van 2001. We hielden wel contact, via MSN, e-mail en telefoon.”

Timo: „Eefje is mij toen in Londen komen opzoeken, met zo’n Peter Langhout-busreis: in 24 uur op en neer. Dus ze kwam ’s ochtends aan in Londen na een nacht rechtop in de bus.”

Eefje: „Die dag was nogal ongemakkelijk. We draaiden om elkaar heen. Timo durfde me niet te kussen. En toen, vlak voordat ik weer op de bus stapte, heb ik hem gezoend.”

Timo: „Misschien was het naïef van mij, maar ik wist echt niet of ze mij wel leuk genoeg vond om te zoenen. Dus ik deed niks.”

Eefje: „Na die zoen in Londen zij we een relatie begonnen. We hebben nog veel leuke dingen gedaan voordat we aan kinderen begonnen. Zo zijn we een keer met elkaar door Zuid-Oost Azië gefietst.”

Timo: „We hebben nooit geroepen: dit is liefde voor het leven! We hadden het gewoon leuk met elkaar. Dat duurt nu al 22 jaar.”

Eefje: „Ik ben weleens verliefd op iemand anders.”

Timo: „Ik ook.”

Eefje: „Bij mij is het vaker gebeurd, al drie keer.”

Timo: „Dan zeg ik altijd: gaat vanzelf wel weer over. Haha.”

In het kort Eefje Smulders-Smits (41) en Timo Smits-Smulders (42) wonen in Haarlem-Noord met hun dochters Filipa (9) en Olive (6). Eefje is uitvaartbegeleider, Timo werkt in de fietsenbusiness. Ze zijn tegenpolen, zegt Eefje: „Ik draag het hart op de tong, ben een enorme doorpakker en Timo is een mega relaxed, rustig en zen persoon.” Samen verdienen ze 2,5 keer modaal.

Eefje: „Juist omdat we erover kunnen praten, gaat het niet fout. We vertrouwen elkaar omdat we eerlijk zijn. En inderdaad, het gaat altijd over.”

Timo: „Als ik ontzettend over de zeik zou zijn, zou het eerder ontsporen. Dan wordt het zo’n machtsding. Nu leg ik de verantwoordelijkheid bij haar. Ik zeg gewoon: jij moet dit zelf in je hoofd oplossen.”

Eefje: „Ik val altijd op mannen die het tegendeel zijn van Timo. Heel daadkrachtige, woeste mannen. Zo heb ik eens iemand op Oerol ontmoet, een man die op een woonboot woonde, zo’n echte zeebonk.”

Timo: „Ze valt altijd op mannen met karaktertrekken die ik niet heb.”

Eefje: „Maar met wie ik uiteindelijk geen relatie zou willen. Als je allebei zo dominant bent, gaat het niet werken.”

Elektrische fietsen

Timo: „We wonen in Haarlem-Noord. Het is hier fijn wonen. Een beetje kneuterig en braaf.”

Eefje: „Het is wel echt een bubbel met witte mensen. Dat vind ik soms wel jammer. Maar gelukkig wonen hier wel nog wat ouwe Haarlemmers.”

Eefje: „Ik heb lang in de filmwereld gewerkt als producent van kinderfilms bij Burny Bos. Maar Burny werd wat ouder en wilde zijn bedrijf verkopen. Tijdens de pandemie heb ik besloten wat anders te gaan doen: uitvaartbegeleider. Ik had al eens een documentaire gemaakt over die business. En in coronatijd was er iemand in mijn omgeving overleden. Toen zag ik het weer: dat ongemak waarmee een uitvaart gepaard kan gaan. Ik dacht: dat hoeft niet, ik kan dit beter. Het kan een mooi moment zijn waarop je het leven viert en rituelen met elkaar uitvoert.”

Timo: „Mijn passie is fietsen. Wielrennen, mountainbiken. Op mijn 12de had ik mijn eerste mountainbike. Binnenkort ga ik in drie dagen op de fiets heel Engeland doorkruisen. En ik werk sinds kort bij Enviolo, een bedrijf dat achternaven maakt voor elektrische fietsen. Ik werk 36 uur en ben ’s maandags thuis.”

Eefje: „Ik werk in principe thuis. Maar ik kan elk moment worden opgeroepen, als er iemand overleden is. Gelukkig is Timo heel flexibel.”

Timo: „Als het kan, kom ik naar huis, zodat zij naar de familie kan.”

Zwemles

Eefje: „Bij ons trouwen in 2011 hebben we elkaars achternaam erbij genomen. Na mijn bevalling van onze eerste, lag ik voor pampus. Timo heeft toen een paar weken vrij genomen.”

Timo: „Zo heb ik een vliegende start gemaakt met het vaderschap.”

Eefje: „Onze tweede dochter sliep de eerste jaren rampzalig. Timo heeft alle nachten opgezeten met haar.”

Timo: „Dat was gewoon het beste voor iedereen.”

Eefje: „Ik heb mijn slaap harder nodig, ik kan mentaal slecht tegen slaapgebrek.”

Timo: „Ik ben iemand van het hier en nu, doe graag praktische en fysieke dingen. Dat is waar ik goed in ben.”

Eefje: „Ik ben meer van de mental load, het regelen van ons gezinsleven. Maar ik doe wel de was, en ik zorg voor de planning en organisatie van het huishouden en het gezin. Dan kan ik lekker de zwemles op maandag inplannen, wanneer Timo de kinderen heeft. Want zwemles vind ik echt de hél.”

Timo: „Ik vind het niet zo erg.”

Eefje: „Timo is een enorme feminist zonder dat zelf in te zien.”

Timo: „Of mensen mij mannelijk vinden? Dat interesseert me niet. Het is duidelijk dat ik geen typische alpha male ben. En dat komt goed uit, want ik ben hier toch al omringd door roze spullen en speelgoed van Frozen en zo.”

Opstaan en naar bed Eefje: „We staan op om kwart over zeven, eigenlijk net iets te laat om alles rustig te doen. Ik maak de lunch voor iedereen en doe de vlechten van de meisjes. Timo ruimt de vaatwasser uit en maakt het ontbijt.” Boodschappen laten ze thuisbezorgen. Ze eten ’s avonds rond zes uur, half zeven. Daarna lezen ze allebei één kind voor. Bedtijd: tussen half elf en elf uur. Oppassen De ouders van Eefje en Timo komen om beurten oppassen op dinsdag. „Heel lief”, zegt Eefje, „want ze moeten 1,5 uur met de auto uit Brabant.” Aparte bankrekening Eefje en Timo hebben beiden een eigen bankrekening. Timo: „We houden allebei 300 euro zakgeld van ons salaris. De ander hoeft niet te weten wat je daarvan doet.” Huisdier Eefje en Timo hebben een ‘vuilnisbakkenpoedel’ (6) in co-ouderschap. Eefje: „We hebben hem een derde van de tijd. Hij is altijd vrolijk en heet Jappie.”

