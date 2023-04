Het Uur met schrijver Geert Mak

Door bestsellers als ‘In Europa’ en ‘De eeuw van mijn vader’ is Geert Mak één van Nederlands populairste geschiedschrijvers, met een altijd scherpe blik op verleden en heden. Met Pieter van der Wielen praat hij over de kloof tussen stad en platteland, en dat er zoveel soorten boeren zijn dat dé boer eigenlijk niet bestaat. Over hoe Nederland momenteel geregeerd wordt door “management-achtige types” als Hugo de Jonge die denken in “dashboards en modellen”, omdat ze “de inhoud van het werk totaal niet meer kennen”. En het onderwerp dat zich níet laat voorspellen door de loop van de geschiedenis: Poetin en zijn oorlog: “Met Poetin kan alles gebeuren wat je je niet kunt voorstellen. Ik maak me ongelooflijk veel zorgen.”

