Het geheim van Shakespeare: wat vertellen zijn koningsdrama's ons over macht?

In de tweede aflevering van een zesdelige serie over William Shakespeare gaat het over zijn koningsdrama's en dan met name Richard III en Henry V. Stukken waaraan nog altijd wordt gerefereerd als het gaat om politieke drama's van nu, zoals de Brexit, maar ook de ontwikkelingen in Oekraïne. Wat leert Shakespeare ons over macht? Michel Krielaars praat erover met Ton Hoenselaars, hoogleraar vroege moderne engelse literatuur en voorzitter en groot Shakespeare-kenner.

Deze serie werd oorspronkelijk afgelopen zomer gepubliceerd en zal de aankomende weken herhaald worden.