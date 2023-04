Heracles keert na winst tegen Jong PSV terug in de Eredivisie

Heracles Almelo heeft vrijdagavond met 3-0 gewonnen van Jong PSV en keert daarmee terug in de Eredivisie. De ploeg van John Lammers was vorig seizoen gedegradeerd, maar is door de winst niet meer in te halen door Almere City, dat op de derde plek staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Al in de negentiende minuut scoorde Ismail Azzaoui voor het eerst, gevolgd door de 2-0 in de 34ste minuut. Daarmee leek Heracles al verzekerd te zijn van promotie, maar in de slotfase maakte Marco Rente nog de 3-0. Na het laatste fluitsignaal renden naast de spelers ook supporters massaal het veld op om de promotie te vieren. Heracles promoveerde in 2005 naar de Eredivisie en heeft daar tot vorig jaar op het hoogste niveau gespeeld.

Ook PEC Zwolle keert komend seizoen terug in de Eredivisie, na een jaar afwezigheid. De club speelde vorige week vrijdag met 1-1 gelijk tegen Almere City, genoeg voor promotie. Om de winst in de Keuken Kampioen Divisie moeten de twee promoverende clubs nog strijden. Dankzij de winst op FC Dordrecht vrijdag heeft PEC Zwolle zijn koppositie, met een verschil van drie punten, behouden.