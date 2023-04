Familiedrama rond Tata Steel lijdt onder het zwakke script

Met Onder de rook van de Hoogovens doken jonge theatermakers Alev Kutluer en Tina Krikke van theatergroep De Vlammende Eend in een actueel thema: de rol van staalproducent Tata Steel in de economie en samenleving en de impact van het bedrijf op het milieu. Het voormalige Koninklijke Hoogovens werd in 2007 overgenomen door de Indiase Tata Group, maar bestond al sinds 1918, toen het door de Nederlandse staat, de gemeente Amsterdam en enkele ondernemingen werd opgericht om minder afhankelijk te zijn van de import van staal. In een begeleidende podcast komen verschillende omwonenden aan het woord over de impact van het bedrijf op hun levens door onder andere de kankerverwekkende stoffen die in de omgeving neerdalen.

Het interessante materiaal raakt echter volledig verloren in het oppervlakkige toneelstuk dat auteur Christine Otten op basis van de gesprekken schreef. Het drama speelt zich af op een kaal speelvlak in het Hoogovensmuseum, met als enige decorstukken een uitschuifbare catwalk en vier plastic tuinstoelen. Als publiek zitten we aan weerszijden, waardoor de acteurs hun aandacht naar twee kanten moeten verdelen. We volgen een familie waarvan de vader en overleden grootvader hun hele leven voor het bedrijf hebben gewerkt, en waarvan de jongste zoon milieu-activist geworden is. Het is in potentie een sterk centraal conflict, maar Otten slaagt er niet in de personages tot leven te laten komen. De familieleden voeren geen gesprekken, maar delen hun zielenroerselen rechtstreeks met het publiek en elkaar, waardoor ze eerder als lopende opiniestukken fungeren dan als driedimensionale karakters. Zo gebruikt de schrijver haar personages om alle mogelijke informatie over Tata Steel met het publiek te delen.

Sytske van der Ster als de moeder van de familie die we volgen in ‘Onder de rook van de Hoogovens’ door theatergroep De Vlammende Eend. Foto Jean van Lingen

Bezield spel

Waar het conflict tussen vader en zoon bij vlagen nog boeiend wordt, komen de moeder en grootmoeder van het gezin er bekaaid vanaf. Christine van Stralen moet in de rol van grootmoeder ellenlange verhalen over haar jeugd in Amsterdam oprakelen die geen enkele binding hebben met de rest van het stuk. En Sytske van der Ster wordt als de moeder afgescheept met een onderontwikkeld subplot over haar eigen carrièrewensen, en moet verder een pijnlijk stereotype belichamen: de huisvrouw die er zelf geen mening op nahoudt maar vooral de lieve vrede tussen man en zoon probeert te bewaren.

De jonge theatermakers weten zich duidelijk geen raad met het zwakke script. Het is dan ook te danken aan het bezielde spel van Leòn Ali Çifteci als de ijzerenheinige vader en Mingus Dagelet als de bevlogen zoon dat Onder de rook van de Hoogovens niet volledig als mislukking kan worden gekwalificeerd. Beide acteurs slagen erin de wederzijdse pijn, liefde en erkenningsdrang onder hun ideologische posities door te laten schemeren. Maar als hun slepende conflict in de laatste scène in een paar zinnen wordt bijgelegd, moet je toch concluderen dat zelfs het beste acteerwerk niet opgewassen is tegen een ondermaatse tekst.

Theater Onder de rook van de Hoogovens. Door: De Vlammende Eend. Gezien: 26/4, Hoogovensmuseum, Velsen-Noord. Daar t/m 27/5. Info: onderderookvandehoogovens.nl ●●●●●