Door long covid kunnen duizenden mensen niet meer werken

Het is niet duidelijk hoeveel mensen in Nederland precies long covid hebben. Wel dat een groot deel van de longcovidpatiënten niet meer kan werken. Redacteur Juliët Boogaard zocht mensen op die lang thuis zitten en hoorde dat het verliezen van een baan vaak meer is dan alleen dat werk zelf.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl