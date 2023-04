Een straatverkoper verkoopt paraplu's, ventilatoren en hoeden op een markt in Sevilla. In Zuid-Spanje is het extreem heet voor de tijd van het jaar. In Sevilla was het donderdag 42 graden. De Spaanse overheid heeft maatregelen getroffen om boeren en veehouders te ondersteunen die door de droogte zijn getroffen. Momenteel is ruim een kwart van het Spaanse grondgebied aangemerkt als alarmerend droog. Waterreservoirs zijn gemiddeld maar voor de helft gevuld.

Foto Christina Quicler/AFP