De nieuwe topman van ThyssenKrupp moet de komende jaren ironisch genoeg fiks gaan afbouwen

Miguel Ángel López Borrego, kennen we die?

Heel waarschijnlijk is dat niet. Toch bekleedt de in Frankfurt geboren Spanjaard straks een héél prominente rol in de Duitse industrie: die van topman van industriegigant ThyssenKrupp (2022: ruim 96.000 werknemers, 41,1 miljard euro omzet). Tenminste, als de raad van commissarissen van het bedrijf met zijn voorgenomen benoeming instemt. De 58-jarige López Borrego is de vierde bestuurder in vijf jaar tijd die het bij ThyssenKrupp mag gaan proberen. Zijn voorganger Martina Merz leidde het bedrijf sinds het najaar van 2019. Haar vertrek kwam plotseling: vorig jaar nog werd het contract van Merz (60) verlengd tot 2028. In een verklaring zegt ThyssenKrupp dat het Merz zelf was die op het vertrek aanstuurde. Een verklaring daarvoor meldt het niet.

Wat staat de nieuwe topman te wachten?

Met zijn benoeming mag López Borrego dan uitgroeien tot een van de machtige mannen in de Duitse industrie, zijn opdracht is ironisch genoeg dat hij die invloed de komende jaren fiks moet afbouwen. Al jaren probeert ThyssenKrupp minder log te worden en duidelijker richting te kiezen. Het conglomeraat is een van de grootste staalproducenten, maar maakt ook auto-onderdelen, onderzeeërs, waterstof en complete cementfabrieken. Zo’n brede verzameling is de laatste jaren snel uit de gratie geraakt bij beleggers, die de voorkeur geven aan bedrijven die uitblinken in één activiteit. Onder andere Siemens, Philips en General Electric besloten om die reden eerder al flink in te krimpen door ontdelen te verkopen of af te splitsen.

Ook Merz begon bij ThyssenKrupp vol goede moed aan het afbouwen van de activiteiten. Al in haar eerste jaar verkocht ze de lift- en roltrappendivisie, een van de kroonjuwelen van het bedrijf, voor meer dan 17 miljard euro. Ook deed ze de tak voor mijnbouwmachines van de hand. Van de ruim 162.000 werknemers die in 2019 nog op de loonlijst stonden, zijn er drieënhalf jaar later nog 96.000 over.

Toch lukte het Merz niet een oplossing te vinden voor misschien wel de meest kwetsbare tak van het bedrijf: de staalproductie. Nu staat die nog in het hart van het bedrijf, maar de fabrieken hebben de komende jaren vele miljarden nodig om concurrerend te kunnen blijven. Naast het lossnijden van de staaltak wachten López Borrego nog enkele klussen waar zijn voorganger niet aan toekwam. Zoals de verkoop van de zeevaartdivisie en de voorgenomen beursgang van de waterstofproductie.

Waarom kiest ThyssenKrupp uitgerekend López Borrego?

Rond de benoeming van de nieuwe topman noemde ThyssenKrupp drie redenen die de doorslag gaven. Zo werkt de Spanjaard al zijn hele loopbaan in de industrie. Hij begon bij VDO, een Duitse fabrikant van auto-elektronica, en werkte vervolgens in verschillende rollen voor Siemens, in de tijd dat het Duitse conglomeraat volop aan het afslanken was. Naast ervaring brengt Miguel Ángel López Borrego, niet te verwarren met de bekende Colombiaanse wielrenner Miguel Ángel López Moreno, veel kennis van automatisering met zich mee. Maar misschien nog wel het belangrijkste: in zijn tijd bij Siemens deed de bestuurder veel ervaring op met bedrijfsfinanciën en het verkopen of afsplitsen van bedrijfsonderdelen. Het is kennis die hem in zijn nieuwe rol bij ThyssenKrupp goed van pas zal komen.

