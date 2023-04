Feest in de Canadese hoofdstad Ottawa! Ter gelegenheid van de kroning van de Britse koning Charles III, volgende week zaterdag, treden die dag bij het Canadese parlement muzikanten, dansers en een jeugdkoor op. Ter ere van de nieuwe koning worden 21 saluutschoten afgevuurd.

Opgewonden? De meeste Canadezen ook niet.

Hoewel voor het eerst in zeventig jaar een Canadese vorst wordt gekroond, lopen de meeste van zijn bijna veertig miljoen onderdanen in het Noord-Amerikaanse land niet warm voor de praalrijke ceremonie in Londen – laat staan voor de bescheiden viering van de formele troonsbestijging van hun nieuwe staatshoofd in eigen land.

Uit peilingen blijkt dat koning Charles een zware taak te wachten staat als hij zijn onderdanen in Canada, na het Verenigd Koninkrijk het grootste land naar bevolking waarvan hij koning is, voor zich wil winnen. Een ruime meerderheid van 60 procent is er tegen om Charles te erkennen als staatshoofd door trouw aan hem te zweren of hem af te beelden op geld. Tweederde van de ondervraagden wil zijn echtgenote Camilla niet erkennen als koningin van Canada.

Het overlijden van koningin Elizabeth II in september heeft de discussie over de toekomst van de monarchie in Canada aangescherpt. De door velen gerespecteerde koningin regeerde het land voor bijna de helft van zijn bestaan. Hoewel ze – evenals in de andere dertien ‘realms’ van het Britse Gemenebest waarvan ze staatshoofd was – geen directe rol speelde bij het bestuur van het land, staat ze er al decennialang afgebeeld op onder meer het bankbiljet van 20 Canadese dollar.

Weinigen wilden daar aan tornen tijdens haar leven. Maar nu zij er niet meer is, is volgens velen de tijd rijp voor Canada om de banden met de Britse monarchie te verbreken.

„Canadezen zijn geleidelijk gaan inzien dat het Canada onwaardig is om een staatshoofd te hebben dat op een ander continent woont, in een kasteel, iemand die niet Canadees is”, stelt Tom Freda van Citizens for a Canadian Republic. Hij zet zich in voor een toekomstig referendum om van Canada een republiek te maken.

Canadezen lijken daar oren naar te hebben, blijkt uit straatinterviews van de omroep CBC. „Misschien moet het naar iemand die een verschil heeft gemaakt in Canada”, aldus een jonge vrouw in Edmonton. Een man in Toronto vindt het „hoog tijd” om de monarchie vaarwel te zeggen, „want het is 2023.” En zeker in de overwegend Franstalige provincie Quebec mag de monarchie van velen overboord.

Inheemse volken

Afschaffing ligt echter lastig: beide kamers van het parlement en alle tien de Canadese provincies moeten ermee instemmen – een forse opgave waar geen politicus zich aan wil branden, zeker met andere prioriteiten op de agenda. Bovendien raakt eventuele afschaffing van de monarchie aan de gevoelige positie van inheemse volken, die directe verdragen hebben met ‘de kroon’.

Monarchisten hopen wegens die remmende factoren dat Canadezen hun nieuwe koning toch gaan waarderen. Robert Finch, voorzitter van de Monarchist League of Canada, wijst op doelen waar Charles als kroonprins de nadruk op legde. „Zaken als verzoening met inheemse mensen, werk met jonge Canadezen en hun ondernemerschap, en de milieubeweging. Dat zijn Canadese waarden waarvan mensen kunnen zeggen: daar kan ik me in vinden.”

Zover is het nog niet. Slechts ongeveer een vijfde van de Canadese bevolking is van plan iets van de kroning op televisie te volgen; 9 procent kijkt daar naar uit. De uitgave van een speciale postzegel door de Canadese posterijen ten spijt.