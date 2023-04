BBC-voorzitter hielp Boris Johnson bij verkrijgen van lening, treedt af

Richard Sharp heeft vrijdag zijn ontslag ingediend als voorzitter van de BBC. Dat laat de Britse omroep weten in een verklaring. Sharp hielp voormalig premier Boris Johnson bij het verkrijgen van een lening van 800.000 pond (omgerekend ruim 900.000 euro). Dit meldde hij niet, waardoor hij een potentieel belangenconflict verzweeg. Sharp stemde in met het verzoek om tot juni aan te blijven, zodat de BBC tijd heeft om een opvolger te vinden.

De Britse regering verkoos Sharp in 2021 tot voorzitter van de BBC. Het is gebruikelijk dat de regering de nieuwe BBC-voorzitter benoemt. Sharp had niet per se hoeven aftreden. Uit onafhankelijk onderzoek van de BBC, vrijdag gepubliceerd, bleek namelijk dat zijn benoeming tot voorzitter, ondanks het niet melden van de mogelijke belangenverstrengeling, niet ongeldig is. Toch wil hij zijn termijn van vier jaar niet volmaken, omdat zijn aanblijven volgens hem zou afleiden van het „goede werk” van de BBC. „Ik heb besloten dat het beter is om prioriteit te geven aan de belangen van de BBC”, zegt Sharp.

Uit het onderzoek bleek ook dat Sharp aan Johnson had verteld dat hij wilde solliciteren naar het voorzitterschap voordat hij dit daadwerkelijk deed, tegen de regels in. Sharp stond sinds januari al onder druk. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de verkrijging van de lening kwam toen voor het eerst naar buiten.