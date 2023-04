Agent die op tractor met zestienjarige bestuurder schoot wordt vervolgd

De agent die schoot op een tractor die bestuurd werd door een zestienjarige jongen tijdens een boerenprotest vorig jaar wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag laten weten na het afronden van een onderzoek. Het incident vond plaats bij de oprit naar de A32 vanuit Heerenveen.

Aanvankelijk sprak de politie van een „dreigende situatie”. De zestienjarige Jouke zou hebben willen inrijden op agenten, waardoor een van hen op de tractorcabine schoot. Het OM concludeerde na onderzoek van de Rijksrecherche dat de agent in kwestie zijn vuurwapen „op een zodanige manier [had] gebruikt, dat er voor het OM voldoende redenen zijn voor een onderzoek naar een poging tot doodslag”. Twee andere agenten die hun pistool trokken, worden niet strafrechtelijk vervolgd. De zaak zorgde voor veel ophef onder protesterende boeren.

Poging tot doodslag

De politiemedewerker wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Zijn zaak zal dienen in de zogeheten ‘Blauwe kamer’ van de rechtbank Midden-Nederland. Daar worden sinds medio vorig jaar alle zaken behandeld waarin een politieagent zich moet verantwoorden voor het gebruik van geweld in functie. Er is nog geen zittingsdatum geprikt. Na het incident werd Jouke aangehouden, maar zijn zaak werd snel geseponeerd.

Het OM voegt eraan toe dat er momenteel een naam en foto op social media wordt gedeeld van de agent die op de tractor zou hebben geschoten. „Dit gaat niét om de verdachte in deze zaak”, zo stelt het OM. „Het OM verstrekt geen persoonsgegevens van verdachten, maar meldt wél wanneer er onjuiste informatie rondgaat over de identiteit van een verdachte.”