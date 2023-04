Wat doet de koning als bijna niemand kijkt?

Tien jaar geleden werd Willem-Alexander koning. Door ophef in de coronatijd daalde zijn populariteit en sindsdien is het hem niet meer gelukt het vertrouwen van het volk terug te winnen. Verslaggever Titia Ketelaar volgt de koning al bijna vijf jaar en zij ziet dat dat vooral te maken heeft met zijn onzichtbaarheid. Wat doet de koning eigenlijk?

