Wapenstilstand Soedan met drie dagen verlengd

Het staakt-het-vuren in Soedan is met 72 uur verlengd. Dat blijkt donderdag uit een verklaring van het Soedanese leger, melden persbureau Reuters en The Guardian. De huidige wapenstilstand zou na donderdag aflopen, maar loopt nu vanaf middernacht nog drie dagen door. Onder meer de Verenigde Staten hadden aangedrongen op een verlenging.

Ook afgelopen dagen gold er een wapenstilstand, maar in die periode is het nooit helemaal rustig geweest in Soedan. Wel zouden de gevechten in onder meer de hoofdstad Khartoem minder hevig zijn geweest. Zuid-Soedan bemiddelt tussen de twee strijdende partijen in Soedan, maar tot nu toe lijkt er geen vooruitgang te zijn geboekt.

Lees ook: Burgers zijn de ongeziene helden in Soedan: ‘De generaals luisteren niet naar ons’

In Soedan braken half april gevechten uit tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Daarbij zijn inmiddels zeker vijfhonderd mensen om het leven gekomen. Meer dan vierduizend mensen raakten gewond. Tienduizenden Soedanezen zijn sinds de gevechten uitbraken het land uit gevlucht. De achtergebleven inwoners hebben een tekort aan drinkwater en voedsel. De afgelopen dagen hebben verschillende landen hun staatsburgers en diplomaten uit het land gehaald. Nederland heeft ongeveer honderd mensen geëvacueerd.