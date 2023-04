Presentator van een onbeschaamd vulgaire talkshow, maar altijd keurig in het pak

Echte circussen waren allang op hun retour, maar het Amerikaanse televisiecircus van Jerry Springer trok van 1991 tot 2018 een miljoenenpubliek. Het heette een talkshow te zijn. Maar het programma, dat dezelfde naam droeg als zijn presentator, Jerry Springer, was vaak meer een schreeuwshow. Het was onbeschaamd vulgair en voor de kijkers school daar vermoedelijk de charme in.

Gasten gingen elkaar niet zelden te lijf, en waren soms grof in de mond. Het publiek joelde, schold of jubelde. De thema’s varieerden van overspel, omgang met de huishoudportemonnee, racisme en andere kwesties waarover man en vrouw, broer en zus, buurman en buurman elkaar voor het televisiepubliek met overgave in de haren konden vliegen.

Voor Jerry Springer, wiens politieke carrière nooit echt van de grond was gekomen en die daarom maar televisiejournalist was geworden, bracht de show nationale en internationale bekendheid. Maar ook veel dédain van publiek dat de show al te plat vond (maar er misschien, als een ‘schuldig genoegen’, toch wel naar keek). Deze donderdag overleed Springer op 79-jarige leeftijd.

‘De slechtste show aller tijden’

Ook al dankte Jerry Springer, de man, zijn roem aan Jerry Springer het programma, hij viel er niet mee samen. Keurig in het pak leidde de presentator met de flair van een circusdirecteur het veelal chaotische spektakel. Hij kon er zelfs een zekere ironische afstand toe nemen. Toen het blad TV Guide het programma eens „de slechtste show aller tijden” had genoemd, omarmde Springer dat predicaat en gebruikte hij het zelfs als wervende openingswoorden van zijn show.

Jerry Springer in 2004. Foto Chris Young/ EPA

Gerald Norman Springer werd in 1944 geboren in een Londens metrostation, dat in de Tweede Wereldoorlog als schuilkelder diende tijdens Duitse bombardementen. Zijn ouders waren uit Duitsland gevluchte Joden. In 1949 verhuisde het gezin naar de Verenigde Staten.

Als jongetje raakte hij in de ban van John F. Kennedy, later ging hij werken voor diens broer Robert F. Kennedy. Zelf deed hij vergeefs een gooi naar een zetel in het Congres.

De gemeenteraad van Cincinnati haalde hij wel. Een schandaal rond een bezoek aan een prostituee overleefde hij zelfs. Beroemd werd een televisiespotje waarin hij ernstig erkende: „Ik heb tijd doorgebracht met een vrouw. Dat had ik niet moeten doen. Ik heb haar betaald met een cheque, ik wou dat ik dat niet had gedaan en dat het nooit bekend was geworden.”

Burgemeester van Cincinnati

Eén jaar was hij nog burgemeester van Cincinnati, een poging gouverneur te worden mislukte. Als presentator van een lokaal nieuwsprogramma sloot hij altijd af met de woorden: „Zorg goed voor jezelf, en elkaar” – een uitsmijter die hij later naar zijn eigen show zou meenemen.

Aanvankelijk had zijn show een politiek karakter. Maar al snel werd de opzet veranderd. Ruzie-achtige gesprekken, tussen doodgewone gasten die elkaar kenden, rond omstreden kwesties of problemen uit hun dagelijks leven - dat bleek bij de kijkers aan te slaan.

Met een verwijzing naar de populaire sensatiekranten werd het programma een ‘tabloid talkshow’ genoemd, of minder vriendelijk ‘trash tv’- waarin ook een zekere minachting voor de volkse gasten leek mee te klinken. Springer zelf keek niet op ze neer en leek - anders dan veel van zijn gasten - makkelijk in de omgang met iedereen.