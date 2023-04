Politie verricht twee aanhoudingen in verband met explosies in Rotterdam

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee verdachten opgepakt die vermoedelijk een brandbom aan het plaatsen waren in Rotterdam. Dat meldt de politie. Het tweetal werd op heterdaad aangehouden terwijl ze de bom aan het plaatsen waren bij een portiek in de Van Speykstraat in het Oude Westen van Rotterdam. Volgens de politie zagen getuigen gerommel bij het portiek, waardoor agenten tijdig konden ingrijpen en de brandbom niet is ontstoken. Specialisten zijn inmiddels ingeschakeld om de brandbom te onderzoeken.

Eerder deze week vonden explosies plaats bij de appartementsgebouwen in dezelfde straat en bij een pand in Rotterdam-Crooswijk. Door de explosies raakten woningen en portieken beschadigd en sneuvelden ruiten. Niemand raakte daarbij gewond. Woensdagavond hield de politie al een 32-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij de explosies. In de Van Speykstraat vielen in de nacht van dinsdag op woensdag ook geweerschoten te horen.

Afgelopen maand uitte burgemeester Ahmed Aboutaleb zijn bezorgdheid over het toenemende geweld in Rotterdam. In Rotterdam zouden vorig jaar volgens Aboutaleb 49 explosies zijn geteld, dit al jaar ruim twintig. De burgemeester legde een verband met het criminele circuit. Doordat de autoriteiten harder optreden tegen drugshandel in de Rotterdamse haven zou de onrust tussen rivaliserende criminele bendes toenemen.

