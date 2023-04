Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag - net als de rest van Nederland

In beeld: de voorbereidingen in Rotterdam Rotterdam heeft voor de officiële Koninsdag-huisstijl het oranje vaantje gecombineerd met de groen-witte stadskleuren. Foto Koen van Weel/ANP Bewoners van een flat bij het Centraal Station hebben een spandoek opgehangen met een steunbetuiging aan kroonprinses Amalia, die streng beveiligd wordt wegens dreiging uit het criminele circuit. Foto Iris van den Broek/ANP Het koninklijk bezoek zal ook de Leuvehaven passeren, waar het beeld De Verwoeste Stad van Zadkine herinnert aan het bombardement op Rotterdam in 1940. Foto Koen van Weel/ANP In de Beurstraverse, in de volksmond beter bekend als de Koopgoot, ligt een enorme oranjetompouce. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP De Markthal is voorzien van het officiële Rotterdamse koningsdaglogo. Het bezoek van de koninklijke familie eindigt voor de deur van de toeristische trekpleister. Foto Koen van Weel/ANP De toegang tot de Binnenrotte is gebarricadeerd. Foto Koen van Weel/ANP

Rotterdam trakteert de koninklijke familie op muziek, spoken word en serieuze verhalen De koninklijke familie wandelt en vaart vandaag door de Rotterdamse binnenstad. Dit staat er op de agenda. Om 11.00 uur verwelkomen Burgemeester Ahmed Aboutaleb en Commissaris van de Koning Jaap Smit de koninklijke familie in de Afrikaanderwijk. Een koor zingt Lang zal hij leven.

De koninklijke gasten lopen vervolgens over de Pretorialaan, waar een multicultureel straatfeest wordt gehouden. „Weerbare en veerkrachtige Rotterdammers” vertellen daar ook hun verhalen aan het gezelschap, die gaan over „opnieuw beginnen, ogen op de toekomst, handen uit de mouwen en doen”.

Even verderop, op de hoek van de Maashaven, staat straatvoetballer Soufiane Touzani klaar op een groot straatvoetbalveld. Zangeres Glenda Peters zingt de koninklijke familie toe.

Een watertaxi brengt de gasten langs de ss Rotterdam naar de overkant van de Nieuwe Maas. Onderweg kunnen Willem-Alexander en Máxima zichzelf terugzien in torens die kronen dragen.

Op Plein 1940 dragen spoken wordartiesten Ivan Words en Tyler Koudijzer gedichten voor onder begeleiding van het Marinierskapel en met twee dansers van het Scapino Ballet.

Tot slot loopt het gezelschap over het Blaak en door de Markthal naar de Binnenrotte. Daar is deze donderdag een festival met onder meer Davina Michelle, Lee Towers en Ronnie Flex. Om 13.00 neemt de koninklijke familie op het podium afscheid van het Rotterdamse publiek. Het wordt in Rotterdam een frisse dag met zon in de ochtend, bewolking in de middag en ’s avonds kans op lichte regen. Lonia (65) gaat straks in het centrum met Koning Willem-Alexander op de foto. Dat weet ze zeker.#Koningsdag2023 pic.twitter.com/EQejRRE9W9 — Sheila Kamerman (@Sheilalaka) April 27, 2023 Lees ook Hoe ontvangt Rotterdam vandaag de Oranjes?

Vreselijk Koningslied leidde tot nationale verbroedering Het tienjarig jubileum van Willem-Alexander als koning brengt nog een andere mijlpaal met zich mee: ook het Koningslied, in 2013 uitgebracht ter ere van de troonsbestijging, viert zijn tiende verjaardag. Het lied werd direct door zo’n beetje heel Nederland beschimpt en is nog altijd berucht. Maar toch: het roerde tienduizenden aanwezigen bij een uitvoering in Ahoy tot tranen. En misschien werkte de collectieve hoon juist ook wel verbroederend. Lees hier het hele verhaal over het tweede lustrum van het verguisde Koningslied

Tien jaar koningschap, maar populariteit monarchie tanende Koning Willem-Alexander zit deze week tien jaar op de troon. Maar zijn populariteit en dat van het koningshuis zijn relatief laag. Lees ook: Tien jaar koning Willem-Alexander: de monarchie bestaat alleen als het volk erachter blijft staan 55 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning, bleek eerder deze maand uit een onderzoek van EenVandaag. Vorig jaar bereikte zijn populariteit een dieptepunt met 54 procent. Voor zijn koningschap tot dusver krijgt hij een 6,1. Ook de monarchie in zijn geheel boezemt Nederlanders steeds minder vertrouwen in. Begin dit jaar vond 55 procent van de Nederlanders dat de monarchie moet blijven, tegen 58 procent een jaar eerder, volgens cijfers van onderzoeksbureau Ipsos. In 2020 was 74 procent hier nog voor.

Drukke maar gezellige Koningsnacht in de grote steden Volle pleinen, podia met muziek en heel veel oranje: de grote steden hebben een gezellige Koningsnacht zonder grote incidenten achter de rug. Meerdere gemeenten, waaronder Utrecht, riepen woensdagavond op om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte. In Utrecht lieten studenten zich bekogelen met eieren om hun studieschuld af te lossen, schrijft RTV Utrecht. Verderop konden bezoekers kaarsen richting een afbeelding van tv-presentator Johan Derksen gooien. Het Haagse koningsnachtfestival Life I Live was vanwege personeelstekorten kleiner dan andere jaren, maar een feestganger noemde het tegenover Omroep West desondanks „ouderwets gezellig”. En het Amsterdamse café de Blaffende Vis bekleedde zijn gevel met een afbeelding van prinses Amalia met de tekst „laat me”, bericht Het Parool. Om veiligheidsredenen is Amalia niet op kamers gegaan in Amsterdam.

In de Amsterdamse Jordaan was het tijdens koningsnacht druk, net als op veel andere plaatsen in Nederland. Foto Ramon van Flymen/ANP

Prinses Alexia druk met examens, slaat Koningsdag over Bij de nationale Koningsdagviering in Rotterdam ontbreekt één lid van het koninklijke gezin: prinses Alexia. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft het druk met examens op haar school in Wales, laat de Rijksvoorlichtingdienst volgens persbureau ANP weten. Alexia (17) zit op het Atlantic College, een kostschool in een Middeleeuws kasteel aan de kust van Wales. Haar vader maakte daar al zijn middelbare school af. Alexia, die eerst in Den Haag op het gymnasium zat, gaat in Wales op voor haar internationaal baccalaureaat, een pre-universitaire graad die vergelijkbaar is met het Nederlandse vwo-diploma.