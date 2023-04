Finland vreest Brusselse bemoeienis met nationale trots: het bos

Op een kraakheldere woensdagochtend knipoogt de zon tussen de Finse dennenbomen door. De temperatuur ligt ver onder nul en Jimi Rajajärvi ploegt op hoge zwarte rubberlaarzen door de sneeuw. Af en toe houdt hij even stil om onderaan een boomstam een strookje mos te laten zien. Maar tevreden is hij vooral hierover: op dit stukje grond staan nu juist géén bomen.

Zou je ergens door de bomen het bos niet meer kunnen zien, dan in Finland. Je rijdt er uren onafgebroken langs bomenrijen zonder dat het einde ooit in zicht komt. Circa driekwart van het Finse grondgebied bestaat uit bos, het hoogste percentage in Europa.

Rajajärvi is hoofd bosbeheer bij Metsäteollisuus, de belangenorganisatie van de Finse bosbouwindustrie. Hier, op een strookje land langs een snelweg nabij Heinola in het zuiden van Finland, wil hij laten zien waarom ook die industrie zich heus bekommert om natuur en biodiversiteit. Dat dat heel goed gaat. En dat ze daarbij weinig zin hebben in bemoeienis uit Brussel.

In het dichtbevolkte Nederland zet vooral excessieve stikstofneerslag natuurgebieden zwaar onder druk. In een land met uitgestrekte bossen en meren zou je vergelijkbare problemen niet snel verwachten. Toch is ook in Finland de vraag wat natuur is, en hoe je die beschermt en herstelt, een pikant politiek thema. Het toont hoezeer natuurbescherming op veel plekken in Europa op de agenda komt – in reactie op plannen voor strengere natuurwetgeving in Brussel.

Hoe werkt de habitatrichtlijn en waarom grijpt 'Brussel' wel of niet in?

Vorig jaar zomer werd die ‘Europese natuurherstelwet’ door de Europese Commissie gepresenteerd. Het voorstel zal lidstaten juridisch verplichten flink meer te doen om hun beschermde natuurgebieden in betere staat te brengen. De wet ligt in verschillende EU-landen en het Europarlement inmiddels onder vuur.

Hout, papier, biomassa

Voor Finland betekent meer natuurbescherming vooral: meer beschermd bos, en minder bomenkap door de industrie. En dat stuit op verzet, in een land waar bos niet alleen een trots nationaal symbool is, maar ook een belangrijk economisch product. 18 procent van de Finse export komt van de bosbouwindustrie: hout, papier, biomassa – goed voor 10,4 miljard euro. In Finland leidde het formuleren van een reactie op de nieuwe Europese natuurwet vorig jaar tot een kabinetscrisis, waarbij de toenmalige regering onder leiding van premier Sanna Marin bijna ten val kwam. „Finland leeft op veel verschillende manieren van bossen”, zei Marin in november tijdens een toespraak waarin ze het Finse verzet tegen het Europese voorstel uitlegde, „en dat moet ook in de toekomst het geval zijn”.

Leven met bossen, dat betekent per definitie er goed voor zorgen, benadrukt Rajajärvi tijdens een frisse boswandeling. En dus is bosbeheer en het waarborgen van biodiversiteit ook voor de commerciële bosbouwindustrie van cruciaal belang, zegt hij. „We hebben er belang bij dat de bossen in goede staat zijn.”

Zoals hier, waar een stuk bos juist expres is weggebrand en Rajajärvi inspecteert of de aangroei van nieuwe bomen inderdaad wegblijft. „Het zorgt ervoor dat de zon weer volop op de bodem kan schijnen, zodat mineralen de aanwas van specifieke plantensoorten kan stimuleren,” zegt hij. Elders laat hij zien hoe dood hout met opzet is verspreid om biodiversiteit te bevorderen.

Gekapte bomen bestemd voor een papierfabriek liggen nabij het Finse Oulu in 2007. Foto Suzanne Plunkett/Bloomberg News

Bij een bord aardappels met worst vertelt Rajajärvi later hoe nauwgezet de aanwas van soorten in Finse bossen gevolgd wordt en hoezeer de staat van de bossen de afgelopen jaren juist verbeterd is. „Vroeger begreep men bijvoorbeeld niet dat je dood hout juist moet laten liggen. We hebben nu zoveel meer kennis.” Kennis die volgens Rajajärvi in Brussel ontbreekt, wat volgens hem leidt tot onrealistische en onlogische verplichtingen. „Wij weten zelf heel goed wat op welke plekken beschermd moet worden.”

Krachtige lobby

Dat de bosbouwindustrie ook aan natuurbehoud doet, wil Paloma Hannonen, hoofd van de politieke afdeling van de Finse Vereniging voor Natuurbehoud, absoluut niet ontkennen. Maar, zegt Hannonen: „Het is gewoon bij lange na niet genoeg. Elk serieus onderzoek laat zien dat de biodiversiteit in alle habitats, waaronder bossen, afneemt. En dat de bosbouwindustrie de hoofdveroorzaker is van de biodiversiteitsafname in bossen.”

Elk serieus onderzoek laat zien dat de biodiversiteit in alle habitats, waaronder bossen, afneemt Paloma Hannonen Finse Vereniging voor Natuurbehoud

Dat Brussel nu wil ingrijpen om ook het Finse bos beter te beschermen, is volgens haar dan ook hard nodig. Cijfers over het aandeel beschermd bos in Finland (circa 13 procent) verhullen dat de verschillen tussen regio’s groot zijn, zegt Hannonen. „Terwijl sommige soorten alleen in specifieke habitats voorkomen. Biodiversiteitsverlies is in Finland een groot probleem, net als de afname van CO 2 -opname door bossen.”

De Finse bosbouwindustrie heeft een belangrijke stem in het publieke debat en vindt een gewillig oor bij politici – aan het hoofd van de lobbyclub staat een oud-minister. Maar het gevoel dat Finnen zelf heel goed weten hoe ze met bos om moeten gaan, leeft in de samenleving breder.

Eurosceptisch

„Voor Finnen is het een fundamentele vraag hoe we zeggenschap behouden over onze bossen”, zegt de christendemocratische Finse Europarlementariër Petri Sarvamaa. Hij somt een lijstje op met recente Europese wetsvoorstellen die impact hebben op het Finse bos. En dat voedt euroscepsis in een lidstaat waar dat sentiment toch al makkelijk aan te wakkeren is, zegt Sarvamaa. Bij de recente verkiezingen behaalde de radicaal-rechtse Finnen-partij de tweede positie – na de partij van Sarvamaa.

Sarvamaa benadrukt weliswaar natuurbescherming van belang te vinden, maar uit keiharde kritiek op het Europese wetsvoorstel. Bijvoorbeeld dat Brussel natuur waarvan de staat onbekend is als ‘in slechte conditie’ beschouwt. „Het is misschien lastig te begrijpen als je ergens vandaan komt waar níét 75 procent van het land bestaat uit bos”, zegt Sarvamaa. „Maar zo’n eis is gewoon totaal belachelijk voor een land met zo’n uitgestrekte natuur.”

Ook de in zijn ogen buitenproportionele overheidskosten (geschat op 1 miljard euro voor Finland, tegenover ‘slechts’ 190 miljoen voor Duitsland) die de wet met zich meebrengt is reden er tegen te zijn. „Ik ben enorm pro-EU”, zegt de Europarlementariër, „maar ook voor mij wordt het steeds moeilijker dit te verdedigen.”

Natuur is ook in Finland een polariserend onderwerp geworden. „Uit peilingen blijkt een grote publieke steun voor natuurbescherming”, zegt Hannonen van de Finse Vereniging voor Natuurbehoud. „Maar de politieke actie blijft gering. Dan ligt de prioriteit vaak bij het economisch belang.” Het argument dat ‘Brussel’ slecht begrijpt hoe bosbeheer werkt, verwerpt ze. „In de Europese verplichtingen wordt juist op een heel geïntegreerde manier naar habitats en ecosystemen gekeken en hoe je daarvoor een groter, verbonden gebied moet beschermen. De industrie kijkt heel nauw naar specifieke soorten en kleine gebieden.” En dat, benadrukt Hannonen, terwijl de industrie zelf het grootste belang heeft bij de natuurbescherming – om op de lange termijn bossen te behouden.

Pad tussen bomen in een bos in Finland. Foto Roni Rekomaa / Bloomberg