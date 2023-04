Bouwbedrijven Strukton en Oranjewoud willen Sanderink voor onbepaalde tijd schorsen

De raad van commissarissen (RvC) van bouwbedrijven Strukton en Oranjewoud wil dat Gerard Sanderink voor onbepaalde tijd wordt geschorst. Daar is donderdag een verzoek voor ingediend bij de Ondernemingskamer. Sanderink is ceo van beide bedrijven en alle dochterondernemingen. Hij was in maart al aan de kant gezet als bestuurder, dat was op tijdelijke basis.

„Voor rust en stabiliteit van de onderneming is een langere schorsing van de heer Sanderink als ceo noodzakelijk”, schrijft de RvC in een verklaring. Er zou zijn verzocht „de schorsing te verlengen en de heer Sanderink ook voor langere tijd op afstand te zetten als indirect grootaandeelhouder van Oranjewoud en Strukton Groep.” Strukton is gebaat bij rust: in 2020 en 2021 werd verlies geleden en daalde ook de omzet van het bouwbedrijf. Dat er vorig jaar wel winst werd geboekt kwam vooral door de verkoop van een dochteronderneming.

Toen Sanderink in maart aan de kant werd geschoven, destijds voor een periode van drie maanden, werd „een periode van incidenten rond de heer Sanderink” als reden aangevoerd. Sanderink was in november 2022 ook al geschorst bij het technologiebedrijf Centric, dat hij nota bene zelf had opgericht. Ook verloor hij al zijn aandelen bij dat bedrijf. Volgens de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam was er „aanleiding te twijfelen aan het vermogen van Sanderink om rationele beslissingen te nemen”.

De Ondernemingskamer oordeelde dat Sanderink niet in staat was om zijn werk bij Centric te scheiden van zijn privéleven. Daarbij werd gedoeld op de juridische conflicten tussen Sanderink en zijn ex-vrouw Brigitte van Egten, die hij in het openbaar uitvocht. Ook zijn relatie met de controversiële zelfverklaarde cyberdeskundige Rian van Rijbroek zorgde voor negatieve publiciteit. Deze conflicten raakten Centric, dat overheidsopdrachten uitvoerde, direct doordat grote klanten wegliepen bij het bedrijf.