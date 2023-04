Bekende duo’s delen álles met hun publiek – tot ze uit elkaar gaan

Het nadeel van bekende duo’s is dat je álles over ze mag weten zolang het goed gaat, maar dat je aan je eigen fantasie bent overgeleverd zodra ze uit elkaar gaan Nick & Simon hebben hun breuk net netjes afgehecht. Maar wat dreef podcast-besties Aaf (Brand Corstius) & Marc-Marie Huybregts uit elkaar? Ze zaten in een „Nick & Simon-achtige situatie”, zeiden ze. Jaja, dus de één wilde door, maar de ander niet. Maar waaróm, dat horen we dan weer niet. De scherven van de breuk tussen Gordon & Gavin worden al dagenlang bij elkaar gescharreld door Evert Santegoeds van Privé. En elk flintertje nieuwe informatie schijnt op de site van De Telegraaf zo intensief te worden gelezen (zei Santegoeds deze week bij Shownieuws) dat het nieuws over Biden & Trump verbleekt.

Intussen is er een nieuw duo opgestaan dat hun liefde, leven en lijden met ons wil delen. Olcay Gulsen (42), ondernemer en programmamaker en Ruud de Wild (54), radio-dj en kunstenaar. Sinds vier jaar zijn ze een stel en over hen is nu een zesdelige realityserie gemaakt, Ruud & Olcay, voor de publieke omroep nog wel. De producent, Vincent TV, maakt ook Chateau Meiland, maar voor de commerciële omroep. Dat zal ermee te maken hebben dat Ruud de Wild met z’n radiowerk overstapte van KRO-NCRV naar PowNed, en toen aankondigde dat hij ook televisie wilde maken. Daar maak ik dan weer uit op dat deze reality-show door hem gewild, gewenst dan wel geïnitieerd is.

Hij neemt ons mee naar die scan. Dat kun je exhibitionistisch vinden, maar het brengt wel in beeld hoe moeizaam het (af)wachten is voor en na zo’n controle

Bij het opentrekken van de gordijnen ziet Olcay dat het zonlicht perfect is om haar TikTok-filmpje op te nemen. Ruud trekt op de rand van het bed zijn sokken aan en vraagt, nee, zegt: „Wie interesseert dat nou.” We weten dan al dat hij chagrijnig is, een „kutnacht” heeft gehad en misselijk is van de Japanner waar ze de avond ervoor hebben gegeten. Olcay knipoogt tegen haar TikTok-volgers dat Ruud chagrijnig is, en gaat over tot de orde van haar dagelijkse feed: wat trek ik aan en wat ga ik vandaag doen.

Olcays Tiktok-kanaal wordt door 150.000 mensen bekeken, elke dag. Ze vertelt aan ons, de tv-kijkers, dat ze tien jaar geleden op sociale media ging om zichzelf „te vermarkten en producten te verkopen”. Ruud bast er tussendoor dat er vroeger net zoveel mensen naar TMF keken – een jongerenzender met videoclips. „En daar deden we ook niks qua inhoud.” Een slaapkamergesprekje, maar het laat zien dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Ze vermarkten hoe ze zichzelf vermarkten en hun levens zijn zowel middel als product.

Ze doen het tamelijk open en eerlijk, en minder oninteressant dat het misschien lijkt. Olcay gaat op ‘verrassingsbezoek’ naar de voedselbank, ze is daar ambassadeur. En ja, daar wordt gefilmd dat ze daar ook een filmpje van maakt, maar Olcay vertelt ons ook dat armoede haar „eerste trauma” is. De bijstandsuitkering van haar moeder had haar vader binnen een dag vergokt, de rest van de maand moest zij in de lerarenkamer vragen of er soms een boterham over was.

Bij Ruud is twee jaar geleden darmkanker vastgesteld, hij onderging een flinke operatie en is nog herstellende. Dat hij lijkwit wegtrekt achter het stuur van z’n auto, dat stond niet in een script neem ik aan. Zijn weerzin is echt als hij de witte envelop openmaakt met daarin de jaarlijkse oproep voor een CT-scan. Olcay zegt op de achtergrond dat die envelop al dagen ongeopend op tafel ligt omdat hij hem niet open durft te maken, maar dat hij daar dus al nachten van wakker ligt. Hij neemt ons mee naar die scan. Dat kun je exhibitionistisch vinden, maar het brengt wel in beeld hoe moeizaam het (af)wachten is voor en na zo’n controle. En Olcay elke dag maar beloven dat hij niet dood gaat. „Jij gelooft in de eindigheid,” zegt ze tegen hem. „Ik geloof in oneindigheid.” Misschien houdt de angst voor het einde dit duo wél bij elkaar.