Amerikaanse tv-presentator Jerry Springer op 79-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse talkshowhost Jerry Springer is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de entertainmentsite TMZ. Springer zou al enkele maanden ziek zijn geweest en in zijn huis in Chicago zijn overleden.

Springer had wereldwijd succes met The Jerry Springer Show, die 27 jaar lang te zien was op televisie. De show begon in 1991 en was destijds gericht op politieke thema’s, maar transformeerde al gauw in een programma waarin alledaagse Amerikanen kwamen opdraven om hun onderlinge problemen (vaak letterlijk) uit te vechten, daarbij opgehitst door het publiek dat „Jerry, Jerry, Jerry!” scandeerde.

De show werd tot 2018 uitgezonden. Daarna presenteerde Springer zijn eigen podcast en een rechtspraakprogramma getiteld Judge Jerry, maar het succes van zijn talkshow wist hij nooit te overtreffen.

Springer werd in de Tweede Wereldoorlog geboren in de Londense metro. Zijn familie, die vlak voor de oorlog uit Duitsland was gevlucht, schuilde daar voor Duitse bombardementen. Op zijn vierde verhuisde Springer met zijn familie naar New York, waar hij is opgegroeid. Voordat hij naam maakte in de televisiewereld, probeerde Springer het nog in de politiek. Maar een poging een Congreszetel voor de staat Ohio te bemachtigen mislukte in 1970. Wel was hij gemeenteraadslid en in 1977 burgemeester van de stad Cincinnati.