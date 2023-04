‘Zolders zijn onze core business’

Van zijn familie mag hij eigenlijk niet meer op hoge ladders staan, zegt Frans Bedaux (76), aan de voet van de ladder die naar het dak van de Tilburgse Eva leidt. Zij wilde haar huis graag goed isoleren omdat ze haar energierekening zag oplopen, maar wist niet waar te beginnen. Via via hoorde ze over Stichting de Klimaatklussers, die bestaat uit veertien gepensioneerde vrijwilligers. En nu staan er ineens vijf fit ogende senioren in haar achtertuin.

Bedaux heeft de stichting opgericht om zoveel mogelijk oude huizen in Tilburg te isoleren, liefst van mensen die weinig te besteden hebben. Hij komt uit „een architectennest”, vertelt hij. Zijn vader was architect, hij en twee broers werden het ook, en daarna waren zijn neefjes aan de beurt. Toch is hij anders dan de rest. Hij kwam niet bij ‘het bureau’ van de familie te werken, maar werd de praktische bouwkundige die bewonersgroepen adviseerde en schoolgebouwen in woonhuizen veranderde. Na zijn pensioen wilde hij graag actief blijven. „Anders word ik dement”, zegt hij half serieus.

Nog belangrijker: hij wilde íéts aan het klimaatprobleem doen. Hij praat er liever niet te veel over, maar Bedaux ziet de toekomst nogal somber in, zegt hij. „Laatst las ik weer dat de ecologische voetafdruk van Nederland opnieuw is gegroeid.” In plaats van te blijven hangen in zijn ergernissen, onderneemt hij liever actie. Een „kwaaie brief” naar een woningcorporatie sturen bijvoorbeeld, voor een Somalisch gezin dat in een tochtig huis woonde. „Ze hadden de kieren tussen de planken op zolder met plakfolie afgedekt. Hun zoon zat in de kou te studeren.”

Met de klimaatklussers neemt hij inmiddels ook één huis per week onder handen. Is iedereen even handig? „Nee, maar ze zijn wel gemotiveerd”, zegt Bedaux. Vandaag bestaat zijn team onder meer uit een voormalig boekhandelaar, een welzijnswerker en een sociaal advocaat. Hij geeft hun aanwijzingen als ze XPS-platen op het dak plaatsen, een zeil erop leggen en het met grint afdekken. En als ze de wand van het typisch Tilburgse poortje dat langs het huis van Eva loopt, afdekken met isolatiefolie.

„Zolders en poortjes zijn onze core business.”

De hele ochtend werken de mannen zich in het zweet, terwijl Eva de koffie en appeltaart verzorgt, en af en toe meehelpt. Zij giet het grint uit de zakken in de emmers, die de klussers in colonne naar het dak tillen en leeggooien, alsof ze een brand met stenen blussen. „Ik durf de emmers niet te zwaar te maken, maar daar kreeg ik commentaar op”, fluistert ze tegen de journalist.

Als de klus is geklaard, steekt Bedaux zijn duim op, vanaf het dak uiteraard. „Ik hoop dat andere mensen ons bezig zien, en denken: dat kan ik ook.”