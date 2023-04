Waarom we stilvallen als de koning binnenkomt

Met Koningsdag kleurt het land oranje, op Prinsjesdag passeert de glazen koets: het zijn de bekende taferelen van de Nederlandse monarchie. Maar naast die staatsrechtelijke plichten en een hoop uiterlijk vertoon gaat koningschap ook gepaard met symbolische, bijna magische rituelen. Maar waar kijken we eigenlijk naar? Waar komt de magie rondom het koningschap vandaan?

Presentatie: Gemma Venhuizen

Gasten: Hendrik Spiering & Bart Funnekotter

Redactie en montage: Elze van Driel & Jeanne Geerken

Foto: Lex van Lieshout / ANP

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl