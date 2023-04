Tot veertien jaar gevangenisstraf voor moord op klaarlichte dag in Bergen aan Zee

De rechtbank van Noord-Holland heeft woensdag zes mannen gevangenisstraffen opgelegd van twee tot veertien jaar. De daders worden verantwoordelijk gehouden voor hun rol in de ontvoering en het uiteindelijke doodschieten van de Colombiaan Andrés Castrillon in Bergen aan Zee in 2021. Eerder eiste het OM gevangenisstraffen tot twintig jaar. De rechtbank spreekt in haar oordeel van een „grote mate van gewetenloosheid bij de daders”. Twee andere verdachten werden vrijgesproken.

Castrillon, die actief was in het internationale drugsmilieu, werd op klaarlichte dag doodgeschoten in het kustdorp Bergen aan Zee. Vier mannen probeerden hem op 16 februari 2021 in een auto te duwen om hem te ontvoeren. Castrillon verzette zich daartegen en werd vervolgens drie keer geraakt; aan de schotwonden overleed hij diezelfde dag nog. De aanslag gebeurde in een context van een drugsconflict. Mariusz M., een van de veroordeelde daders, zou eerder door het uiteindelijke slachtoffer en zijn Colombiaanse kompanen zijn opgelicht in een drugsdeal en beroofd van 150.000 euro en een Rolex. De moord, waarvan veel omwonenden, onder wie kinderen, getuige waren, zou als vergelding hebben gediend.

Marcin A. en Mariusz M., die de organisatie van de vergeldingsactie op zich hebben genomen, regelden onder meer mensen en auto’s en bedachten het plan. Zij kregen veertien jaar cel. Twee anderen kregen tien jaar voor hun medeplichtigheid aan Castrillons dood. Een andere dader kreeg twee jaar voor zijn rol in de ontvoering. Een van de schutters, de nog voortvluchtige Poolse Ardijan A. werd bij verstek ook tot veertien jaar gevangenisstraf veroordeeld.