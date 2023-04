Sotheby’s veilt inboedel Queen-zanger Freddie Mercury

De inboedel van Freddie Mercury, de in 1991 overleden zanger en frontman van de Britse rockgroep Queen, zal in september in Londen worden geveild. Dat heeft Sotheby’s woensdagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Verdeeld over zes veilingen biedt het veilinghuis van 31 augustus tot en met 13 september 1.500 kavels aan, alle afkomstig uit Garden Lodge, het 28 kamers tellende victoriaanse huis in Kensington in West-Londen waar Mercury, een fanatiek kunstverzamelaar, de laatste elf jaar van zijn leven woonde. Het gaat om kostuums en andere rekwisieten die hij op het podium gebruikte, handgeschreven songteksten en kunstwerken en andere huisraad.

Hoogtepunten, in rock-historisch opzicht, zijn de kroon en koningsmantel met nephermelijn die Mercury droeg tijdens zijn laatste Queen-tournee in 1986 (verwachte opbrengst 68.000-90.000 euro). En de handgeschreven eerste opzet van de songtekst van ‘We Are The Champions’. Mercury schreef de liedtekst op negen blaadjes, waaronder briefpapier van luchtvaartmaatschappij British Midland Airways (225.000-340.000 euro). Sotheby’s zal alle voorwerpen vanaf 4 augustus een maand lang tentoonstellen in zijn Londense toonzalen.

Inbrenger is Mary Austin, begin jaren zeventig de partner van Mercury en later zijn belangrijkste erfgenaam. Zij woonde sinds de dood van de zanger in Garden Lodge en liet het interieur goeddeels intact. Of het huis ook wordt verkocht staat nog niet vast.

Het veilinghuis verwacht een opbrengst van 6 miljoen pond, zo’n 6,8 miljoen euro. Een deel van de opbrengsten doneert Austin aan twee liefdadigheidsinstellingen: de Mercury Phoenix Trust, door Queen-leden Brian May en Roger Taylor en Queen-manager Jim Beach opgericht na de dood van Mercury, en de Elton John Aids Foundation. Mercury overleed aan de gevolgen van aids.

Mercury met actrice Jane Seymour tijdens het Fashion Aid benefietconcert in de Royal Albert Hall in Londen in 1985. Het jasje dat hij droeg wordt geveild. Verwachte opbrengst: 10.000-15.000 pond. Foto Dave Hogan/Hulton Archive/Getty Images