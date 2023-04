Paus Franciscus laat vrouwen stemmen bij de eerstvolgende bisschopsvergadering

Veertig vrouwen mogen bij de eerstvolgende bisschopsvergadering van de Katholieke Kerk in oktober voor het eerst hun stem uitbrengen. Dat heeft paus Franciscus woensdag bekendgemaakt, melden internationale media. Het gaat om 5 zusters en 35 vrouwelijke niet-bisschoppen. Het besluit is vooralsnog eenmalig, maar lijkt een teken dat de paus vrouwen structureler zeggenschap wil geven binnen de Katholieke Kerk.

Bisschoppen komen tijdens de bisschopssynode samen om te vergaderen over het beleid van de Katholieke Kerk. Aan het einde van deze weken durende vergaderingen stemmen zij over specifieke voorstellen en leggen zij die voor aan de paus. Het is vervolgens aan de paus om te bepalen wat hij met deze voorstellen doet.

De roep om vrouwenstemrecht voor de bisschopsvergaderingen is al jaren groot, vooral onder katholieke vrouwengroepen. Deze groepen prezen het besluit van de paus dan ook direct na de bekendmaking ervan. Zo noemt Kate McElwee van de belangenorganisatie Women’s Ordination Conference het stemrecht voor vrouwen „een significante barst in het glas-in-lood plafond” van de Kerk.

In de tien jaar dat de 86-jarige Jorge Mario Bergoglio paus is, heeft hij zich sociaal progressief maar ethisch conservatief getoond. Zo zocht hij enerzijds wél toenadering tot de lhbt-gemeenschap, maar weigert hij priesterschap voor getrouwde mannen. Ook vindt hij dat vrouwen geen diaken, die een dienende rol hebben in het helpen van noodlijdenden, mogen worden.