‘Oud-dictator Al-Bashir verplaatst van gevangenis naar ziekenhuis’

De Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir is verplaatst van een gevangenis in hoofdstad Khartoem naar een militair ziekenhuis. Dat melden internationale persbureaus woensdag op basis van lokale autoriteiten. De 79-jarige Al-Bashir zat een gevangenisstraf uit vanwege corruptie en wordt daarnaast gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Twee hooggeplaatste oud-collega’s zouden ook uit de gevangenis zijn.

Het gewelddadige conflict dat deze maand in Soedan is uitgebroken, woedt tussen milities die elkaar onder Al-Bashir beconcurreerden. Zijn regime werd in 2019 afgezet door een volksopstand, gesteund door de gewapende groepen van de generaals Burhan en Hemedti die twee jaar later zelf de macht grepen. De vermeende vrijlating van Al-Bashir zou de verdiensten van de volksopstand verder ongedaan maken.

Ondanks beloften van een wapenstilstand werd woensdag opnieuw gevochten in Khartoem. Wel zou de intensiteit van de gevechten iets zijn afgenomen. Persbureau Reuters meldde dinsdag een „hoog risico op biologisch gevaar” toen een van de twee milities een laboratorium bezette waar onder meer monsters van mazelen en cholera worden bewaard.

