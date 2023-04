Ik fietste rechtsaf onze stille straat in. Wij wonen zelf aan het eind. Twee huizen hebben nieuwe bewoners gekregen. Links op het trottoir liep een man. Ik herkende hem niet. Vast en zeker een van de nieuwkomers. Terwijl ik hem voorbij reed, groette ik hem vriendelijk: „Welkom in onze straat!” „Ik woon hier al tien jaar”, klonk het verbeten.

