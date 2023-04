Nederland mag asielzoekers niet terugsturen naar Italië

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag mensen die in Nederland asiel aanvragen niet terugsturen naar Italië, ook al zijn ze daar aantoonbaar geweest. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. Volgens de hoogste bestuursrechter bieden de Italiaanse autoriteiten geen menswaardige opvang, vanwege het gebrek aan opvangfaciliteiten. Daardoor, zo stelt de Raad, bestaat er een „reëel risico” dat Italië niet kan voorzien in hun belangrijkste basisbehoeften, zoals onderdak, eten en stromend water. „Dat is in strijd met de mensenrechten”.

De IND besloot afgelopen najaar om de asielaanvragen van twee mannen niet in behandeling te nemen. Een van hen had al vergeefs meerdere asielverzoeken in Italië ingediend, de ander was alleen in het Zuid-Europese land aangekomen van waaruit hij naar Nederland is doorgereisd. De Nederlandse staat beargumenteerde dat op grond van de Dublinverordening beide asielverzoeken in het eerste land van aankomst moeten worden ingediend. Onterecht, oordeelt de Raad van State nu.

Italiaanse brief

Italië heeft in december alle Europese lidstaten een brief gestuurd waarin het meldt dat de zogeheten Dublinoverdrachten tijdelijk moeten worden opgeschort, omdat er een tekort is aan adequate opvangvoorzieningen. Het land is vanwege zijn ligging het eerste aankomstpunt voor asielzoekers, die met bootjes vanuit Noord-Afrika, Turkije en Griekenland de oversteek naar het Europese vasteland wagen.

De staatssecretaris van asiel, die verantwoordelijk is voor de IND, heeft volgens de rechter onvoldoende kunnen motiveren waarom Italië alsnog aan internationale verplichtingen kan voldoen, nu het land zelf heeft aangegeven daartoe niet in staat te zijn. „Op dit moment is het niet mogelijk om vast te stellen wanneer deze problemen zullen zijn opgelost en de overdracht aan Italië weer mogelijk is”, schrijft de Raad.

Dit betekent dat de IND aanvragen van asielzoekers die aantoonbaar in Italië zijn geweest alsnog in moet behandeling nemen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de werklast bij de IND, die wegens bezuinigingen en personeelstekorten al jaren niet in staat is om de vele duizenden asielverzoeken het hoofd te bieden. De staatssecretaris heeft nog niet gereageerd op de ingrijpende uitspraak.