Microsoft mag game-uitgever Activision Blizzard niet overnemen

De Britse mededingingsautoriteit blokkeert de miljardenovername van de grote game-uitgever Activision Blizzard door Microsoft. De Competition and Markets Authority (CMA) vreest dat het bedrijf met Activision Blizzard een te groot marktaandeel kan veroveren in de jonge cloudgamingsector. Microsoft gaat in beroep.

Het bedrijf trok begin vorig jaar bijna 70 miljard dollar (toen zo’n 60 miljard euro) uit voor Activision Blizzard, uitgever van de bijzonder populaire Call of Duty-gamereeks: de grootste overname ooit in de game-industrie. Maar de omvang van de deal trok ook de aandacht van internationale mededingingsautoriteiten, die na jaren coulant beleid harder willen optreden tegen potentieel marktverstorende techfusies. De Amerikaanse FTC diende in december al een klacht in bij de rechter over de overname. Microsoft hoopte dat goedkeuring door de CMA zijn juridische positie in die strijd zou versterken.

De uitspraak van de Britse waakhond komt voor veel mensen die de industrie volgen als een verrassing. In eerste instantie legden onderzoekers zich vooral toe op de positie van Microsoft in de mondiale spelcomputermarkt, die wordt geregeerd door drie spelers: Sony, Nintendo, en Microsoft zelf. Vooral concurrent en marktleider Sony wakkerde de angst aan dat Microsoft met deze stap de markt zou kunnen verstoren. Zo zou Microsoft misschien van plan zijn om Call of Duty-games – sinds 2003 goed voor 31 miljard dollar omzet – alleen nog maar op zijn Xbox-spelcomputers uit te brengen, waarschuwden de advocaten van de PlayStation-fabrikant, die bekendstaat om soortgelijke ingrepen bij zijn eigen games. De Britse mededingingsautoriteit leek deze zorgen te delen, en suggereerde in februari dat Microsoft de populaire reeks zou moeten afstoten. Maar begin deze maand maakte de CMA abrupt bekend dat ze zich niet meer met de spelcomputerkwestie bezig wilde houden.

De deal loopt in plaats daarvan spaak op een andere sector: cloudgaming. Dat is een vrij jonge technologie, die het mogelijk maakt om games naar een scherm te streamen vanuit een datacentrum, zonder dat er een (spel)computer bij de gamer hoeft te staan. Microsoft investeerde fors in deze technologie en maakte die onderdeel van zijn Netflix-achtige abonnementsdienst Game Pass. Tot nog toe slaagden techbedrijven zoals Google er niet in om pure cloudgamingdiensten tot een financieel succes te maken. Voor Game Pass, dat een selectie games te downloaden en spelen biedt voor een vast bedrag, is cloudgaming voorlopig slechts een extra service richting de gebruiker.

‘Cloudgamingmarkt groeit snel’

„De Britse cloudgamingmarkt groeit snel”, schrijft de CMA. „Het aantal maandelijkse gebruikers is meer dan verdrievoudigd sinds 2021.” De mededingingsautoriteit verwacht dat de markt in 2026 is gegroeid naar 11 miljard pond wereldwijd (12,4 miljard euro). Ter vergelijking: volgens beramingen van marktonderzoeker Newzoo was de volledige game-industrie in 2022 zo’n 166 miljard euro waard.

Microsoft zou het leeuwendeel van de cloudgamingmarkt naar zich toe kunnen trekken als Call of Duty exclusief op Game Pass zou belanden, waarschuwt de CMA. Het bedrijf bezit nu al zo’n 60 tot 70 procent van die markt. „Als we Microsoft zo’n grote positie in deze sector laten innemen, net op het moment dat die zo hard gaat groeien, kan dat innovatie ondermijnen.” De oplossingen die Microsoft voorstelt, zoals licentie-afspraken met andere cloudpartijen, vindt de CMA niet toereikend. Het zijn beperkte maatregelen, voor een beperkt aantal games en een beperkt aantal concurrerende diensten, zoals die van hardwarefabrikant Nvidia. „De CMA zou voortdurend toezicht moeten blijven houden op deze markt als deze overname doorgaat.” Het blokkeren van de overname is simpeler: de markt kan zich dan zelf doorontwikkelen zonder inmenging van toezichthouders, stelt de CMA.

Brad Smith, president van Microsoft, zegt in een verklaring dat hij teleurgesteld is in de houding van de CMA. „Het lijkt de CMA te ontbreken aan kennis en begrip over de cloudgamingmarkt en cloudgamingtechnologie.” Het bedrijf legt zich niet neer bij de beslissing, maar gaat in beroep.