Mag de overheid meebepalen wat jij op sociale media ziet?

Tijdens de coronapandemie werden berichten van artsen en zorgverleners door een denktank desinformatie in de gaten gehouden en geblokkeerd. Onderzoeksjournalist Jet Schouten dook in de werkwijze van deze anonieme denktank die samenwerkt met het Ministerie van Volksgezondheid. Hoe schadelijk is het voor het vertrouwen in de overheid als die heimelijk meepraat over welke informatie zichtbaar is of niet?

