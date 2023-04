Kabinet gaat voor het eerst in jaren bezuinigen, waarschijnlijk meer bezuinigingen op komst

Voor het eerst in jaren gaat het kabinet bezuinigen. Om grote gaten in de begroting te dichten, kiezen de coalitiepartijen van Rutte IV ervoor geld bij vrijwel alle ministeries weg te halen. Meer bezuinigingen, of hogere belastingen, liggen in de nabije toekomst in het verschiet.

In deze Voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de begroting, moet het kabinet een manier vinden om jaarlijks 2 tot 3 miljard euro minder uit te geven, op een totale begroting van circa 350 miljard euro. Op die manier vangt het kabinet tegenvallers op en blijft het Nederlandse begrotingstekort binnen de perken van Europese afspraken. De Voorjaarsnota verschijnt officieel op vrijdag, maar ingewijden rond coalitie en kabinet zijn al bekend met de inhoud.

„De kaasschaaf is gewoon over alle ministeries gehaald”, zegt een van hen. Volgens bronnen rond de besprekingen zijn er twee uitzonderingen gemaakt: de defensiebegroting en armoederegelingen blijven bij de bezuinigingsoperatie buiten schot.

Een opvallende maatregel die het kabinet op korte termijn veel geld scheelt, is het uitstel van de bijna gratis kinderopvang. Het kabinet had in 2025 de gehele kinderopvang nagenoeg gratis willen maken, zo was aangekondigd in het coalitieakkoord van Rutte IV, maar dat gebeurt nu niet eerder dan 2027.

De invoering van de gratis kinderopvang in 2025 liep al gevaar omdat opvangcentra voor nog grotere personeelstekorten vreesden als de vraag zou toenemen. Het plan had ook een fors prijskaartje: het zou de schatkist 5,5 miljard euro per jaar kosten. Om de druk op de opvang te verlichten, kiest het kabinet nu voor uitstel.

Minder rooskleurig

De bezuinigingen zijn ingegeven door de constatering dat de begroting er beduidend minder rooskleurig voorstaat dan de afgelopen jaren. Er zijn ook wel enkele financiële meevallers, maar dat zijn er niet genoeg om een te forse min op de begroting te voorkomen.

Een van de grote tegenvallers is de rente. Die is het afgelopen jaar gestegen, en dat maakt het flink duurder om extra leningen af te sluiten en de staatsschuld af te lossen. Dat leidt nu al tot een extra kostenpost van 3 miljard euro, een bedrag waarvan het kabinet verwacht dat het in de komende jaren oploopt naar 9 miljard euro.

Daarnaast is het kabinet zeker 3 miljard euro meer dan begroot kwijt aan asiel, doordat meer asielzoekers dan verwacht naar Nederland komen en doordat plekken in de crisisopvang waarin zij belanden stukken duurder zijn dan in de gewone asielzoekerscentra.

Eerder deze week maakte het kabinet ook bekend dat het miljarden beschikbaar stelt voor Groningen, om de schade van de gaswinning te herstellen en een ‘ereschuld’ af te lossen.

Naast de Voorjaarsnota presenteert het kabinet deze week een reeks plannen om zicht te houden op het klimaatdoel uit het coalitieakkoord. Omdat in die plannen zowel extra uitgaven (zoals subsidies) als inkomsten (uit belastingen op vervuilers) zitten, zijn de consequenties voor de begroting echter beperkt.

Het zal vermoedelijk niet de laatste keer zijn dat kabinet en coalitie zich buigen over een moeilijke begrotingspuzzel. Het economisch gesternte ziet er niet zo gunstig uit als voorheen. Binnen de coalitie wordt al uitgesproken dat later dit jaar opnieuw lastige keuzes gemaakt zullen worden in aanloop naar Prinsjesdag.

In het voorjaar staan alleen de uitgaven centraal, tegen die tijd zullen ook hogere belastingen als optie op tafel liggen. „De verwachting is dat er meer komt, in de zomer en de komende jaren”, zegt een ingewijde. „We gaan financieel lastiger tijden tegemoet dan de afgelopen jaren.”