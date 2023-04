‘IS-leider, brein achter zelfmoordaanslag op luchthaven Kaboel, gedood door Taliban’

De Taliban hebben een belangrijke leider van de terreurcel van Islamitische Staat (IS) gedood. Dat melden meerdere Amerikaanse media dinsdag, waaronder The New York Times. Het kopstuk, dat niet bij naam wordt genoemd, leidde in augustus 2021 een operatie waarbij de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel met zelfmoordaanslagen werd aangevallen. De aanslag vond plaats in de chaotische nasleep van de overname van de Taliban, nadat de Amerikanen zich na twintig jaar oorlog terugtrokken uit Afghanistan. Bij die aanslagen kwamen 170 Afghaanse burgers en 13 Amerikaanse militairen om.

Begin april zouden de Amerikaanse inlichtingendiensten de dood van de IS-terrorist bij een door de Taliban uitgevoerde operatie hebben vernomen. Het was onduidelijk of de Taliban het specifiek op de man hadden gemunt of dat zijn dood het gevolg was van de vele gevechten tussen de Taliban en strijders van IS. Ook werden geen details rond zijn dood vrijgegeven.

Volgens The New York Times stelde Washington maandag de getroffen familieleden van de omgekomen Amerikaanse militairen bij de aanslag in augustus 2021 op de hoogte. De nabestaanden kregen te horen dat de man in „de afgelopen weken” gedood is.

De Taliban grepen in de zomer van 2021 opnieuw de macht in Afghanistan. Sindsdien is de economische situatie aanzienlijk verslechterd. Eerdere schattingen van de Verenigde Naties gaven aan dat zo’n twintig miljoen Afghanen, ruim de helft van de bevolking, moeite hebben om rond te komen. Daarnaast perkte het Talibanregime de rechten van vrouwen in het openbare leven sterk in. Zo zijn vrouwen en meisjes niet meer welkom op universiteiten en scholen.

