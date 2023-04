In de hal van het radiohuis op het Mediapark stond Jaap de Groot, Chef Sport van De Telegraaf uit de tijd dat de De Telegraaf nog De Telegraaf was. ‘Johan Cruijff’ was het eerste wat ik dacht, want Jaap de Groot schreef op wat Johan vond.

Jaap schreef wat Johan dacht, Johan Derksen zei wat Johan dacht en dan had je ook nog Frits Barend en na Johans dood Auke Kok.

Jaap de Groot was dan weliswaar al lang weg bij De Telegraaf, maar hij deed nog van alles. Hij zag er nog steeds uit als een Apache-indiaan, een groep waarmee hij een zekere verwantschap voelt. Hij heeft in ieder geval hetzelfde haar als Will Sampson (1933-1987), de acteur die de indiaan speelde in One Flew over the Cuckoo’s Nest (1975). Die film speelde zich af in een gesticht waarin per ongeluk ook normale mensen waren terechtgekomen. De Telegraaf was in zijn tijd ook een gekkenhuis, waar hij op het oog moeiteloos in functioneerde, maar zo uitbundig en levenslustig als nu had ik hem nog nooit ervaren. Hij ging zo nu en dan met zichzelf op reportage. Niet voor geld of een grote krant, maar omdat hij dat leuk vindt. Meteen spijt dat ik hem een jaar of tien geleden ooit voor ‘gehaktbal’ heb uitgemaakt.

Thuisgekomen, het zijn de eerste dagen van de meivakantie, bleek dat Lucie van Roosmalen (8) bij de kapper haar lange blonde haren eraf had laten knippen. Even twijfelde ik of het wel vrijwillig was gegaan, de meeste mannen en vrouwen hebben in dit dorp hetzelfde kortpittige kapsel, maar het was haar eigen beslissing geweest. Het had iets dappers.

‘Zonde”, zei een buurvrouw die we op weg naar de Vomar troffen. Normaal zegt ze nooit iets. De mensen hier bedoelen het niet verkeerd, ze zeggen en vinden gewoon altijd het verkeerde. Toen ze uit beeld was zei Lucie van Roosmalen: „Waarom zegt ze dat? Zelf heeft ze toch ook kort haar?”

Uit haar jaszak haalde ze de vlecht die de kapster van haar hoofd had geknipt, ze wilde hem in een doos bewaren en er dan later, als ze oma was, naar te kijken op momenten dat ze eenzaam zou zijn.

Daarna vroeg ze of ik mensen kende die dat ook deden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.