Cabaretier Paul van Vliet op 87-jarige leeftijd overleden

Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag laten weten, meldt persbureau ANP. Van Vliet is overleden in zijn woonplaats Den Haag, na een kort ziekbed.

„We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend”, meldt zijn familie. „Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen.”

Van Vliet verwierf bekendheid als cabaretier, tot na zijn tachtigste bleef hij goedbezochte shows spelen. Daarnaast was hij zanger, acteur, ondernemer, schrijver en ambassadeur van Unicef. Een kleine twee jaar geleden publiceerde Van Vliet het boek Heimwee naar morgen, dat deels autobiografisch is.

Premier Mark Rutte (VVD) heeft woensdag kort na de bekendmaking gereageerd. Volgens Rutte had Van Vliet „de mooiste stem van Den Haag en heel Nederland”. „Hij was meester van de taal en timing en zo blijft hij in onze herinnering. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte.”