Bijna 2.850 lintjes voor verdiensten voor Nederlandse samenleving

Een dag voor Koningsdag en slechts een paar dagen voor het tiende troonjubileum van Willem-Alexander is het woensdag weer tijd voor de jaarlijkse ‘Lintjesregen’. Bijna 2.850 mensen, een gemiddelde hoeveelheid, worden onderscheiden voor hun bijdrage aan de samenleving. Het gros van de gelukkigen wordt benoemd in een van de zes graden van de Orde van Oranje-Nassau, slechts negen mensen worden verheven in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Dat is woensdag in de Staatscourant te lezen. 36 procent van de mensen van wie ‘het Zijne Majesteit heeft behaagd’ ze een lintje te geven is vrouw, evenveel als in 2022 maar meer dan de jaren ervoor. Dertig mensen die in het Caribisch deel van het koninkrijk wonen, ontvangen een onderscheiding.

Eén persoon krijg de bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, een onderscheiding die sinds 1822 wordt toegekend aan „hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering”. Dat laatste kan zeker gezegd worden over Marcel Lieferink. De Arnhemmer vertrok in januari naar de supermarkt, maar zag het huis van zijn achterbuurvrouw in brand staan. Er was al geprobeerd de vrouw uit het brandende pand te redden, maar die poging moest worden gestaakt. Lieferink zag nog een kans: hij pakte een ladder, waarmee hij via een dak het balkon van de vrouw wist te bereiken. Hij tilde zijn buurvrouw het huis uit en redde ook nog haar hond uit de vlammenzee. De vrouw werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, maar overleefde.

„Zoals gebruikelijk worden veruit de meeste onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap of voor een ander”, schrijven het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Slechts 5 procent van de ontvangers wordt onderscheiden vanwege bijdragen vanuit een betaald beroep, zoals een raadslid. Het Kapittel zegt dat dit jaar opvalt dat „relatief veel voorstellen zijn ingediend voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de armoedebestrijding”.

Bijzondere verhalen

De oudste ontvanger van een lintje is dit jaar de 93-jarige Harrie Saes uit Weert, die al sinds 1947 vrijwilligerswerk verricht. Dat doet hij voor het harmonie-orkest, het koor en de buurtvereniging. Ook ondersteunt hij pastorale werkzaamheden en bezoekt hij ouderen die met dementie kampen. De oudste vrouw die de onderscheiding krijgt, is de 92-jarige M.L. Hodge-Henry, die op Aruba dertig jaar als vrijwilliger handenarbeid organiseerde bij een vereniging voor blinden en slechtzienden. De oudste ontvanger van een lintje ooit komt ook uit Aruba. In 2021 ontving de 110-jarige Mary Benjamin een onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk binnen de Methodist Church.

Dan naar de jonkies. Marco Peters ontvangt een lintje omdat hij twaalf jaar raadslid was in de gemeenteraad van Heerlen. Wie twaalf jaar of langer die functie vervult, krijgt automatisch een lintje. Dat Peters het nu al ontvangt is bijzonder: de CDA’er is pas 32 jaar. De 34-jarige fysiotherapeut Lumine Veenstra krijgt de onderscheiding omdat zij vijftien jaar als mantelzorger bij haar oudoom woonde, waardoor die tot zijn dood op 94-jarige leeftijd op zijn eigen boerderij kon blijven.

Elsevier

Arendo Joustra, sinds 2000 hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor „het beschermen van onafhankelijke journalistiek en journalistiek talent”. Dezelfde titel wordt toegekend aan Peter Vader, één van de eerste vier cliniclowns van Nederland. Hij zette zich ook in voor „de Stichting Ronald McDonald Huis Zwolle, het Omroepersgilde Nederland en de hospice en het nazorgcentrum voor kankerpatiënten Stichting IntermeZZo.” Ook Irma Neijman wordt tot Ridder benoemd voor haar Stichting Second Chance Foundation Nederland/Animal in Need, die zich inzet voor verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in het buitenland.

De Leerdamse Adrie van Felius heeft een meervoudige beperking, maar zamelt met zijn bakfiets oud papier in voor Voetbalvereniging Leerdam Sport ’55 - en krijgt daarvoor een lintje. Frits Rouvoet, broer van oud-ChristenUnie-leider André Rouvoet, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met zijn Stichting Bright Fame helpt hij mensen niet alleen om uit de prostitutie te stappen, maar ook om met scholing en jobcoaching een nieuwe carrière op te zetten. Rouvoet vangt zelfs mensen bij hem thuis op, als zij nergens anders heen kunnen.

