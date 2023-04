Verkleedpartij voor koning én tv-kijker in Rotterdam

Op Koningsdag kunnen de koning en de koningin zichzelf aan de rivier zien staan. Als ze over de Nieuwe Maas varen, zien ze aan de noordoever de hoogste woontoren van de Benelux met een kroon op. Die statige, oudroze Zalmhaventoren staat op 27 april symbool voor Willem-Alexander. Aan de overkant draagt het glimmende ronde World Port Centre ook een kroon. Dat is Máxima.

De gekroonde torens zijn het resultaat van city dressing, zoals de organisatoren de verkleedpartij noemen, alles op verzoek van de gemeente. Voor Koningsdag, waarop Willem-Alexander ook zijn tienjarig jubileum viert in 010 (!), heeft Rotterdam zich uit de naad gewerkt. Voor koning én stad.

Lees ook: De koning als bijna niemand kijkt

Meedenkdag

Vanaf het moment dat burgemeester Aboutaleb vorig najaar in een filmpje bekendmaakte dat Koningsdag deze keer in Rotterdam zou zijn, zijn city branders actief. Hét moment voor een feestje. En: veel aandacht voor de stad. Niet helemaal gratis, de organisatie kost ruim 4 miljoen euro. De gemeente betaalde 2,5 miljoen.

De gemeente wil de koning, zijn gevolg én de vaderlandse tv-kijker de stad op zijn best tonen. In Rotterdam is dat al snel: de skyline, mooie bruggen, brede Nieuwe Maas dwars door de stad. En de gemeente wil óók de gewone Rotterdammer plezieren, die al lang niet meer opkijkt van water en bruggen. Voor hem was er vorig najaar een meedenk-bijeenkomst waar honderd Rotterdammers hun Koningsdagplan mochten ontvouwen.

Er was een wedstrijd voor het beste koningsdaggerecht, waarin ‘Kubuswoning Tikka’ en Turkse artisjokkenkroontjes met Hollandse groenten het aflegden tegen ‘Oranje Bitter’: een falafel van kapucijners, tortellini en pompoen. De bedenker mag het gerecht aan de koning en gevolg presenteren. Of die het opeten, is aan hen.

Met behulp van een applausmeter werden ook thema’s gekozen. Uiteindelijk werd zo het thema ‘we zijn allemaal kings & queens’ voor Koningsdag omarmd. Daarom mochten álle Rotterdamse koningen en koninginnen afgelopen weken een staatsieportret van zichzelf laten maken in pop-upstudio’s. Met een groenwitte sjerp (de Rotterdamse kleuren) met oranje puntvlaggetjes schuin over het lichaam. Tien staatsieportretten van bekende Rotterdammers werden gemaakt door Fotograaf des Vaderlands Marwan Magroun. Die hangen door de stad op billboards. De andere foto’s staan op een website.

Een oranje loper met een oranje tompouce in ‘de Koopgoot’ ter voorbereiding op Koningsdag in Rotterdam. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Kroontje met ‘010’

De stad zelf moest ook versierd, vond de gemeente, zoveel mogelijk in één stijl. Rotterdam moest met grote streken „oranje met een vleugje groen en wit” worden gekwast. En dat is in een stad met meer dan 660.000 inwoners niet simpel. Kunstenaarsduo Madje Vollaers en Pascal Zwart kreeg de opdracht de stad te versieren. Zij deden dat kunstje al eerder voor het Songfestival.

De oranje wimpel werd de basis van hun ontwerp. De oranje driehoek met de punt naar beneden is een wimpel. Een paar naast elkaar met de punt naar boven vormen een kroon. Met een beetje fantasie zijn het ook de letters W van Willem en de M van Maxima. Het kroontje met daaronder ‘010’ werd het logo. Zwart: „We zochten naar een zekere eenvormigheid, waarmee iedereen uit de voeten kan.”

De twee kunstenaars staan met wapperende haren op de bovenste verdieping van de Zalmhaventoren, 215 meter boven de grond. Abseilers hangen in de lucht om enorme oranje punten op de top van de toren te plakken, die een kroon zullen vormen die van ver te zien is. De kunstenaars kijken tevreden toe. De aankleding van de hoogbouw is het lastigste, zegt Vollaers. „Je moet toestemming krijgen, het is duur. Het moet er ook weer fatsoenlijk af kunnen.”

Zo groot en hoog mogelijk

City dressing begint zo groot en hoog mogelijk, zegt Zwart, met de skyline. De Zalmhaventoren is niet alleen te zien als je vanuit Den Haag Rotterdam binnenrijdt, maar ook voor de koninklijke stoet en alle toeschouwers langs de route. Die begint om 11 uur op het Afrikaanderplein aan de zuidkant van Rotterdam. De Oranje-familie loopt naar de Nieuwe Maas, stapt in een watertaxi die onder de Erasmusbrug door vaart. Via de kubuswoningen en de Laurenskerk arriveert het gezelschap op het marktplein voor de markthal. Langs de hele route zijn optredens en shows georganiseerd. Om 13 uur vertrekt de familie uit Rotterdam.

Ook langs de route en door de stad is de hand van studio VollaersZwart zichtbaar. De Markthal heeft het koningsdaglogo groot boven de ingang, en aan alle balkons wapperen vlaggen. Oranje/wit/groene banieren staan aan beide zijden van het Kruisplein. Grote vlaggen in die kleuren wapperen aan het centraal station en het stadhuis. Ook minder bekende gebouwen, zoals verpleeghuizen, kregen gratis vlaggenpakketten. Winkeliers konden een toolkit downloaden.

Droom is de vormgeving ook op microniveau te handhaven. De gemeente heeft de instructies om een door studio VollaersZwart ontworpen kroon, vlag, vlaggenlijn en kroonstempel zelf te maken op de website gezet. Vollaers: „We hopen dat iedereen die de stad binnen dromt, zoveel mogelijk in stijl meefeest.” Vol oranje driehoekjes.

Lees ookRotterdammers brainstormen over Koningsdag: mogen de prinsessen kickboksen?

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven