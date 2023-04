Verdachte aangehouden in Polen voor projectie antisemitische teksten op Anne Frank Huis

Een 41-jarige man is dinsdag in Polen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de projectie van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis. Dat meldt de politie van Amsterdam. De Amsterdamse officier van justitie heeft de Poolse autoriteiten verzocht om de verdachte over te leveren. Die nemen daar binnenkort een besluit over.

De projectie van de antisemitische teksten vond begin februari plaats. Op het Anne Frank Huis was de tekst ‘Anne Frank uitvinder van de balpen’ geprojecteerd, een verwijzing naar een complottheorie die luidt dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Enkele dagen later doken beelden ervan op via het rechts-extremistische Telegramkanaal ‘The Laser Nazi Bunker’. Kort daarna deden het Anne Frank Huis en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) aangifte, waarna de politie een onderzoek begon.

Een Nederlandse internetonderzoekster, actief voor het ‘Capitol Terrorists Exposers’, lichtte de politie in februari in dat de in Canada beruchte neonazi Robert Wilson de dader is. Zij baseerde zich op een optelsom van aanwijzingen. Zo lijkt in een filmpje dat de daders online zetten, ook door NRC geanalyseerd, Wilson zichtbaar. Op het Telegramaccount waarop deze video voor het eerst verscheen, zijn daarnaast zelfopnames van Wilson te zien. Amerikaanse media meldden daarnaast dat Wilson zich in februari in Polen vestigde.

‘Laser-racisme’

De politie van Amsterdam laat weten dat de verdachte kort na het incident in beeld kwam. Hij zou vrijwel direct naar Polen zijn vertrokken. De politie hield in de afgelopen weken „intensief contact” met de Poolse autoriteiten en een delegatie ervan was afgelopen maandag aanwezig bij de huiszoeking en de aanhouding van de verdachte.

Het ‘laser-racisme’ is dit jaar over komen waaien uit de Verenigde Staten. Groepjes neonazi’s projecteren daar al langer racistische en antisemitische teksten op gebouwen, die ze vervolgens op Telegram delen in chatgroepen als ‘The Laser Nazi’ en ‘White Lives Matter’.

In Nederland begon het laser-racisme de afgelopen jaarwisseling in Rotterdam. Teksten als ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’ werden op de Erasmusbrug in Rotterdam geprojecteerd. Twee Nederlandse mannen werden daar in februari al voor aangehouden. De groep White Lives Matter eiste deze actie op. Dat deden ze niet toen de beelden van de projectie op het Anne Frank Huis rondgingen.