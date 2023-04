UvA stelt ‘anti-woke’-docent Laurens Buijs op non-actief vanwege ‘bedreigende’ berichten aan collega’s

De Universiteit van Amsterdam (UvA) neemt afstand van uitlatingen van docent Laurens Buijs en stelt hem op non-actief. Dat maakte de UvA dinsdag bekend. Buijs, die bekendheid verwierf door zijn ‘anti-woke’ standpunten, zou zijn collega’s onder meer „monster”, „extremisten” en „levensgevaarlijk” hebben genoemd op sociale media en via de mail, Teams en WhatsApp. De UvA typeert de uitlatingen van Buijs als „berichten met een dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud”.

Lees ook Zorgen bij de UvA om ‘woke’: ‘De academische vrijheid zit in een grote crisis’

Buijs werd onderwerp van debat nadat hij een opiniestuk schreef voor universiteitsblad Folia. Daarin zei hij onder meer dat „het verschijnsel ‘non-binair’” en de „obsessie met voornaamwoorden” een „lege hype” zijn. Een aantal UvA-studenten riep op om Buijs geen les meer te laten geven. Nu heeft ook de UvA zelf besloten Buijs niet langer te tolereren. De universiteit zegt te hebben geprobeerd met Buijs in „constructief gesprek” te blijven. „Helaas heeft dat geen resultaat gehad. Wat de UvA betreft is de grens bereikt. De UvA vindt deze uitlatingen onacceptabel, omdat die de veiligheid van wetenschappers en de veilige werkomgeving van collega’s bedreigen.”

Buijs geeft in een telefonische reactie aan NRC aan achter zijn woorden te staan: „Er is nu eenmaal sprake van extremisme op de UvA. Het is een passend woord voor wat er aan de hand is: het instituut sociale wetenschappen ís gekaapt door extremisten.” Ook de woorden ‘levensgevaarlijk’ en ‘monster’ zegt hij in de mond genomen te hebben, zij het in een andere context dan die de UvA presenteert. Buijs zegt te betreuren dat „de strijd zo lelijk is, zeker op Twitter. Je kunt heel makkelijk tweets van mij vinden waarin ik nare dingen zeg. Maar dat zijn verdedigende acties, die ik moet uitvoeren omdat ik snoeihard van alle kanten word aangevallen. Right back at ya.” De volledige schriftelijke verklaring van Buijs is hier te lezen.

Buijs is ook klokkenluider bij de UvA. Hij deed eerder dit jaar melding van „ernstige institutionele misstanden” binnen de universiteit, „die leiden tot een acute en fundamentele bedreiging van de academische vrijheid en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek”. De UvA zegt de melding van Buijs nog altijd „uiterst serieus” te nemen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van voormalig rector magnificus van de Universiteit Leiden Carel Stolker onderzoekt de klacht van Buijs en publiceert waarschijnlijk deze zomer de conclusie.