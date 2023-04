Staakt-het-vuren van drie dagen afgekondigd in Soedan

Het Soedanese leger en de paramilitaire RSF hebben een wapenstilstand van drie dagen afgesproken. Dat meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, wiens land samen met Saoedi-Arabië betrokken was bij de onderhandelingen tussen de strijdende groepen. Zowel het leger als de RSF heeft deelname aan het bestand bevestigd.

Het is de vierde keer sinds de gevechten in het Afrikaanse land tien dagen geleden uitbraken dat er een wapenstilstand wordt afgesproken. Alle voorgaande keren werd het bestand binnen uren geschonden. Politieke bewegingen in Soedan hebben opgeroepen het staakt-het-vuren te benutten om de dialoog tussen de twee partijen voort te zetten.

Afgelopen dagen was het al relatief rustiger in en rondom de Soedanese hoofdstad Khartoem, waardoor landen hun staatsburgers en diplomaten konden evacueren. Ook tientallen Nederlanders zijn op Nederlandse en buitenlandse vluchten naar buurlanden vertrokken.

Omdat zowel het internet als telefoonverbindingen in vrijwel het hele land platliggen wordt het steeds lastiger Nederlanders het land uit te krijgen, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag weten. Dinsdag wordt bekendgemaakt hoeveel Nederlanders tot nu toe geëvacueerd zijn.

