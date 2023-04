‘Spoiler Alert’: het leven blijkt geen sitcom te zijn in queer liefdesdrama

Beroepsdeformatie. Iedereen heeft er natuurlijk wel eens last van. Maar in de filmversie van Spoiler Alert, een memoir van tv-journalist Michael Asiello over het verlies van zijn partner Kit aan kanker, is het niet minder dan een overlevingsstrategie.

Dit is trouwens geen spoilerwaarschuwing, want al in de eerste vijf minuten van de film weten we dat er a. iemand doodgaat en b. de film-Michael sinds hij als kind zijn beide ouders verloor af en toe fantaseert dat hij de hoofdrol heeft in een ouderwetse Amerikaanse sitcom. Zo eentje waarin de voordeur direct in de huiskamer opent en het leven zich op een bank voor de televisie afspeelt. Waarbij we die tv nooit zien, omdat daar de camera staat, zodat de personages hun teksten frontaal in de lens spreken. Het zijn terugkerende scènes, alsof het een soort Married Without Children betreft.

Het is lastig om Spoiler Alert als queerfilm pur sang te positioneren. Hij is zowel onomwonden als ingehouden en neigt soms naar een bedaagde vorm van camp. Dat heeft alles met de genremix van de film te maken, waar regisseur Michael Showalter nooit helemaal de goede balans in vindt. Hij is komisch tijdens de sitcom-intermezzi, dramatisch tijdens het ziekteproces van Kit, romantisch omdat hij als een datingfilm begint, thematisch omdat dertiger Kit nog tegenover zijn ouders uit de kast moet komen, ontroerend doordat hoofdrolspeler Jim Parsons tederheid en ongemak in de rol brengt.

Al zit dat meer in de blikken van de voormalige ster uit The Big Bang Theory dan in tekst of situatie. Sheldon was ook een en al sociaal ongemak, en dat lijkt een rol die Parsons goed ligt. Eigenlijk is dat het sterkste punt van de film: de kleine momenten waarop gênante situaties liefdevol non-verbaal worden ingelost. Voor twee mensen die waanzinnig grappig kunnen ruziën op de bank van de relatietherapeut kunnen Michael en Kit eigenlijk heel goed met elkaar communiceren. Beter dan in sommige tv-shows.

Romantisch drama Spoiler Alert Regie: Michael Showalter. Met: Jim Parsons, Ben Aldridge, Sally Field, Bill Irwin. Lengte: 112 minuten. ●●●●●

